Jetzt per E-Mail teilen

Alden Ehrenreich tritt im neuesten "Star Wars"-Ableger in Harrison Fords Fußstapfen und spielt den jungen Han Solo. Der hat auf den ersten Blick aber nicht allzu viel mit dem uns bekannten Schmuggler-Helden gemeinsam.

"Solo: A Star Wars Story": Erster Trailer

Denn wie der erste Teaser zeigt, bewirbt sich der junge Han für einen Job beim Imperium. Han Solo auf der dunklen Seite? Wie es dazu kommen konnte, wird wohl erst der Film selbst zeigen. Seine Beweggründe werden im "Solo: A Star Wars Story"-Teaser jedenfalls noch nicht ganz klar.

Anders ist das mit seiner großen Leidenschaft: Der Fliegerei. Auf die Frage eines imperialen Offiziers, in welchem Bereich er arbeiten möchte, antwortet er: "Ich will ein Pilot sein. Der beste in der Galaxie". Das schafft er, wie wir aus den "Star Wars"-Streifen wissen.

"Solo: A Star Wars Story": Release Datum für “Star Wars”-Spin-off

Bis zum 24. Mai 2018 müssen wir uns in Deutschland noch gedulden, um mehr über Han Solos Beweggründe zu erfahren. Neben Alden Ehrenreich sind auch noch Emilia Clarke, Woody Harrelson und Donald Glover mit an Bord. Der Finne Joonas Suotamo wird in das flauschige "Chewbacca"-Kostüm schlüpfen.

Bis Mai kannst du dein "Star Wars"-Wissen mit unseren Fakten rund ums "Star Wars"-Universum im Clip oben testen.