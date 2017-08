„Hotel Zack & Cody“-Stars Cole & Dylan Sprouse Sprouse-Zwillinge: Öffentlicher Streit auf Twitter 02.08.2017 12:00 Uhr

Mit der Serie "Hotel Zack and Cody" wurden die Zwillinge Cole M. & Dylan Sprouse berühmt. Jetzt zeigen die beiden aber, dass auch gefeierte Hollywood-Stars ganz normale Geschwister-Probleme haben.

Schon im zarten Alter von 12 Jahren feierten die süßen Zwillinge Cole M. & Dylan Sprouse (24) als Hauptdarsteller in der US-amerikanischen Sitcom „Hotel Zack & Cody“ große Erfolge. Nach dem Ende der Serie wurde es um die Brüder allerdings ruhig. Im Januar 2017 startete Cole in der Serie „Riverdale“ in der Rolle des "Jughead Jones" dann wieder als Schauspieler durch. Auf News von seinem Bruder Dylan wartet man vergebens – bis jetzt! Wie "E! News" berichtet ist nun auch der andere Zwillingsbruder nach sechs Jahren Pause zurück vor der Kamera.

Dylan Sprouse ist nach sechs Jahren Pause zurück im Business

Die Regisseurin Eva Doležalová postet auf ihrem Instagram-Account Bilder vom Set des neuen Films „Carte Blanche“. Auf der Kamera sieht man den langhaarigen Dylan vor der Kamera stehen.

Bilder die vor allem bei den Fans für große Freude sorgen. Sein Zwillings-Bruder Cole scheint allerdings eine ganz andere Sache zu interessieren.

Fieser Twitter-Diss von Cole gegen seinen Bruder

Cole teilt auf seinem Twitter-Account die freudige News, dass sein Bruder nach sechs Jahren wieder zur Schauspielerei zurückkehrt. Dazu schreibt der "Riverdale"-Star:

"Hey can you return my f****** t-shirts too?" zu deutsch: "Hey kannst du mir meine T-Shirts auch wieder zurückgeben?"

Dylan antwortet prompt auf diesen Kommentar zurück:

"I don`t wear them, I use them as toilet paper" zu deutsch: "Ich trage sie nicht, ich benutze sie als Toilettenpapier"

So ganz ernst gemeint ist der Streit der Twins sicher nicht. Aber schön zu sehen, dass auch berühmte Hollywood-Stars sich mit ganz normalen Geschwister-Problemen rumschlagen.

Wie sich Cole M. & Dylan Sprouse seit „Hotel Zack & Cody“ optisch verändert haben? Das zeigen wir euch oben im Video.

