"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco Nackt-Show bei Snapchat 01.09.2016 17:54 Uhr / sk

Wow, die "The Big Bang Theory"-Schönheit Kaley Cuoco hat jetzt auf Snapchat ganz schön tiefe Einblicke gewährt. Beim Rumalbern mit dem Stylisten Brad Goreski zog sie einfach mal obenrum blank.

Fans von Kaley Cuoco (30) wissen, dass sie nicht nur bei "The Big Bang Theory" immer wieder auf witzige Ideen kommt – auch, oder sogar vor allem in ihrem Privatleben beweist die Schauspielerin, dass man mit ihr jede Menge Spaß haben kann. Jetzt offenbarte sie ihre exhibitionistische Ader und präsentierte auf Snapchat ihre blanke Brust. Einfach so, von einem Moment auf den anderen, öffnete sie ihre weiße Bluse und zeigte, was sie zu bieten hat.

Kaley Cuoco zeigt sich gerne sexy

Selber hat die Penny-Darstellerin allerdings keinen Snapchat-Account. Veröffentlicht wurde das Bild also unter dem Namen ihres Stylisten. Der war natürlich ganz Gentleman und verdeckte ihre Nippel durch Herzen – sich selbst "verschönerte" er mit dem Opa-Filter und zeigte mit dieser Grimasse auf den Busen seiner Begleitung – ganz schön witziges Bild. Der "The Big Bang Theory"-Star scheint jedenfalls große Freude an den vielfältigen Möglichkeiten von Snapchat gefunden zu haben.

Ein anderes Video musste sich Kaley Cuoco schließlich für ihren eigenen Instagram-Account sichern. Darauf ist sie mit dem Stylisten Gorenski (39), diversen anderen Freunden und natürlich ihrem Schatz Karl Cook zu sehen. Albern hüpfen die sieben durch die Gegend, machen Grimassen und freuen sich. Besonders niedlich ist jedoch der Auftritt von Kaley Cuoco. Sie sitzt auf dem Schoß von ihrem Liebsten und küsst ihm wiederholt die Wange – während sein Grinsen nicht breiter sein könnte.

Die Penny-Darstellerin liebt Pferde

Die beiden haben sich eben gesucht und gefunden. Seitdem sie ein Paar sind, verbringen sie jede freie Minute miteinander. Das mag auch daran liegen, dass sie ein gemeinsames Hobby teilen: ihre Liebe zu Pferden. Trotzdem reiten sie nur selten gemeinsam aus, aber wenn, dann ist es sogar so schön, dass es die "The Big Bang Theory"-Mimin nur mit den Worten "idiotisch" beschreiben kann. Aber so kennen und lieben Fans ihre Kaley.