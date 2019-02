"Shallow" von "A Star Is Born" und "All the Stars" von "Black Panther" sollten ursprünglich die einzigen zwei Song sein, die in voller Länge auszuspielt werden sollten. Gestern postete die Motion Picture Academy aber auf Twitter, dass Jennifer Hudson ihren Song "I’ll Fight" aus dem Dokumentar "RBG" nun doch performen würde.

Things we'd like to announce today:



1. @IAMJHUD will perform the nominated song "I'll Fight" on the #Oscars!



2. This has been our favorite tweet of the day. — The Academy (@TheAcademy) January 31, 2019

"The Place Where Lost Things Go" wird von "Überraschungsgast" gesungen

Vor wenigen Stunden wurde ebenfalls öffentlich gemacht, dass der Titelsong von "Mary Poppins‘ Rückkehr", "The Place Where Lost Things Go", von einem "surprise special guest" gesungen werden soll. Ob dieser "Überraschungsgast" tatsächlich Emily Blunt ist, bleibt fraglich. Sie vertonte den Song bereits im Film und wäre damit keine große Unbekannte.

Spoiler Alert: "The Place Where Lost Things Go" from "Mary Poppins Returns" will be performed on the #Oscars.



BONUS SPOILER ALERT: It will be performed by a surprise special guest! — The Academy (@TheAcademy) January 31, 2019

Ob Lady Gaga ("Shallow"), Kendrick Lamar und SZA ("All the Stars"), sowie Willie Watson und Tim Blake Nelson ("When a Cowboy Trades His Spurs for Wings") eine Einladung von der Academy zu den Oscars 2019 angenommen haben, bleibt unklar.

Gerüchten zufolge sollen die Nominierten darüber gesprochen haben entweder alle gemeinsam aufzutreten oder überhaupt nicht.

Die Academy hat sich nicht weiter dazu geäußert.

Die 91. Oscar-Verleihung findet am 24. Februar 2019 im Dolby Theater in Los Angeles statt.

Was dich auch interessieren könnte: