Oscars 2022: "Beste Hauptdarstellerin" - Alle Nominierungen - und DAS ist die Favoritin

Am 27. März 2022 findet die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Welche Schauspielerinnen haben Aussichten, den Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" abzuräumen?

Die Liste der Nominierten

Nun stehen die Auserwählten fest. Diese Schauspielerinnen sind für einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" 2022 nominiert:

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (Frau im Dunkeln; Originaltitel: The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallele Mütter; engl: Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

The nominations for Actress in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/utVajzOlsU — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist die Favoritin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" bei den 94. Academy-Awards an die Schauspielerin Penélope Cruz ("Parallel Mothers").

"Parallel Mothers" von Oscar-Preisträger Pedro Almodóvar schien ein Film zu sein, den die Wähler erst spät sahen, was sein schlechtes Abschneiden auf der BAFTA-Longlist erklären könnte, wo er nur für das Originaldrehbuch und den internationalen Film in die engere Wahl kam. Nichtsdestotrotz hat Cruz zwei prestigeträchtige Preise der Los Angeles Film Critics und der National Society of Film Critics in der Tasche. Ein Sieg für sie wäre ein Novum für eine Hauptdarstellerin - aber in diesem Jahr, in dem die Statistiken immer weiter abstürzen, macht das absolut Sinn.

"Beste Hauptdarstellerin" 2021

Im vergangenen Jahr war Frances McDormand Gewinnerin in der heiß begehrten Kategorie. Sie wurde für ihre Rolle in "Nomadland" ausgezeichnet.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

