Oscars 2022: "Beste Kamera" - Alle Nominierungen - und DAS ist der Favorit

Am 27. März 2022 werden in Los Angeles wieder die besten Filmemacher aus Hollywood und der ganzen Welt ausgezeichnet. Auch für die Kategorie "Beste Kamera" wird wieder ein Academy Award vergeben.

Die Nominierten für die "Beste Kamera"

Kameraleute träumen davon, eines Tages diesen Oscar zu bekommen. Aber auch 2022 haben nur wenige die Chance auf die begehrte Trophäe. Wer dieses Jahr im Rennen für die "Beste Kamera" ist, wurde am 8. Februar offiziell verkündet. Hier die Liste der Nominierten:

Dune (Greig Fraser)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Power of the Dog (Ari Wagner)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Beste Kamera"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Beste Kamera" bei den 94. Academy-Awards an den Film "Dune":

Das Rennen um die "Beste Kamera" gehört zu den am stärksten umkämpften Rennen bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Es liegt zwischen Greig Frasers sorgfältiger Arbeit an "Dune" und Ari Wegners leidenschaftlich gestalteter "The Power of the Dog". In einem engen Rennen, das in jede Richtung gehen könnte, sind beide die beiden führenden Gewinner der bisherigen Preisverleihungssaison.

Letztlich werde aber wohl "Dune" den Oscar bekommen.

"Best Cinematography": Der Gewinner 2021

Im vergangenen Jahr ging der Oscar für die "Beste Kamera" an Erik Messerschmidt. Er überzeugte als Kameramann für den Film "Mank". Der Film gewann außerdem den Oscar für das beste Szenenbild und war in weiteren acht Kategorien nominiert.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

