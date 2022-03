Oscars 2022: "Beste visuelle Effekte" - Alle Nominierungen - und DAS ist der Favorit

Die Oscar-Kategorie "Beste visuelle Effekte" hieß bis 1963 noch "Beste Spezialeffekte". Am 27. März 2022 wird auch in dieser Kategorie eine weitere Auszeichnung vergeben werden, denn dann findet erneut die Verleihung der Academy Awards in Los Angeles statt.

Oscars 2022: Nominierte für "Best Visual Effects"

Nun wurde verkündet, welche Filmtechniker:innen und Spezialeffektkünstler:innen dieses Jahr die Chance auf einen Oscar haben. Hier die Liste aller Nominierten:

Dune (Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor und Gerd Nefzer)

Free Guy (Swen Gillberg, Bryan Grill, Nikos Kalaitzidis und Dan Sudick)

James Bond - Keine Zeit zu sterben (Originaltitel: No Time To Die) (Charlie Noble, Joel Green, Jonathan Fawkner und Chris Corbould)

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (Christopher Townsend, Joe Farrell, Sean Noel Walker und Dan Oliver)

Spider-Man: No Way Home (Kelly Port, Chris Waegner, Scott Edelstein und Dan Sudick)

Congratulations to these nominees for Visual Effects! #Oscars pic.twitter.com/hIyzDUFwij — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Beste visuelle Effekte"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte" bei den 94. Academy-Awards wohl den Film "Dune".

Obwohl "Spider-Man: No Way Home" laut einer Umfrage ein sicherer Kandidat für die erste von den Fans gewählte Trophäe bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ist, muss er sich möglicherweise mit dieser Auszeichnung begnügen. Das Rennen in der Oscar-Kategorie "Beste visuelle Effekte" scheint so gut wie entschieden zu sein.

"Beste visuelle Effekte": Gewinner 2021

Schon viele bekannte Filme wurden in dieser Kategorie geehrt, beispielsweise "Titanic", "Matrix", "Avatar – Aufbruch nach Pandora" und alle drei Teile der "Herr der Ringe"-Reihe. 2021 konnte sich der Blockbuster "Tenet" durchsetzen, für dessen visuelle Effekte Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley und Scott Fisher verantwortlich waren.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

