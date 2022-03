Oscars 2022: "Bester Dokumentarfilm": Alle Nominierungen heute

Bald ist es wieder so weit! Hollywood und Filmschaffende aus der ganzen Welt fiebern den 94. Academy Awards entgegen. Am 27. März werden die Oscars in Los Angeles vergeben. Auch für den besten Dokumentarfilm wird erneut eine Auszeichnung verliehen.

Oscars 2022: Alle Nominierten für "Bester Dokumentarfilm"

Dokumentationen haben wie üblich eine eigene Kategorie bei den Oscars. Im Englischen heißt sie "Best Documentary Feature". Folgende Filme sind nominiert:

Ascension

Attica

Flee

Summer Of Soul (... Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

True story - your Documentary Feature nominees are... #Oscar pic.twitter.com/wCvJ0Ao6Jr — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" bei den 94. Academy-Awards wohl an "Ascension":

Jessica Kingdons "Ascension" und Rintu Thomas' "Writing With Fire" haben ohnehin eine gewisse Fangemeinde, letztlich sind sie in dieser Kategorie auch nicht zu schlagen. Im Zweifelsfall sollte man sich für den Kritiker-Liebling entscheiden - und das ist "Ascension".

"Bester Dokumentarfilm": Gewinner 2021

Bei der vergangenen Verleihung der Academy Awards im Jahr 2021 hat der südafrikanische Dokumentarfilm "Mein Lehrer, der Krake" gewonnen. Die Regisseure Pippa Ehrlich und James Reed sowie der Filmemacher Craig Foster nahmen den Goldjungen in Empfang. Der Film dreht sich um Craig Foster, der eine ungewöhnliche Freundschaft zu einem Oktopus aufbaut und dabei einen ganz neuen Blick auf das Leben bekommt. Produziert wurde der Film von Netflix.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Wer die 94. Academy Awards nicht live sehen kann bzw. konnte: So sieht man die ganze Show und die Highlights der Oscars 2022 als Wiederholung im TV und im Stream.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

Wer hat bei den Academy Awards die besten Aussichten auf eine Trophäe?: Oscars 2022: Wer sind die Favoriten?

Und: Das sind die Moderatoren der Oscars 2022.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

