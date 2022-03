Oscars 2022: "Bester Hauptdarsteller" - Alle Nominierungen heute

Am 27. März 2022 findet die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Welche Schauspieler haben Chancen auf den Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"?

Die Liste der Nominierten

Nun stehen die Auserwählten fest. Diese Schauspieler gehen ins Rennen um den begehrten Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" 2022:

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/Legj3Y4bki — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" bei den 94. Academy-Awards der Schauspieler Wil Smith ("King Richard").

Javier Bardem hat den Respekt seiner Kollegen für seine Leistung in "Being the Ricardos", aber es scheint bei den Oscars 2022 wirklich Wil Smiths Jahr zu werden.

"Bester Hauptdarsteller" 2021

Im vergangenen Jahr war Anthony Hopkins der Gewinner in der Kategorie "Best Actor". Er wurde für seine Rolle in "The Father" ausgezeichnet.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Wer die 94. Academy Awards nicht live sehen kann bzw. konnte: So sieht man die ganze Show und die Highlights der Oscars 2022 als Wiederholung im TV und im Stream.

