Endlich sind die Nominierten in den Oscar-Kategorien bekannt. Für das "Beste adaptierte Drehbuch" stehen fünf Titel auf der Liste der Titelanwärter.

Die Nominierten für "Bestes adaptiertes Drehbuch"

Coda (Siân Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe)

Dune (Jon Spaihts, Denis Villeneuve und Eric Roth)

Frau im Dunkeln (Originaltitel: The Lost Daughter) (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

From page to screen...

These are the nominees for Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/dNb9HESQ2N — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch" bei den 94. Academy-Awards an den Film "CODA".

Unabhängig davon, wie man die Gesamtchancen von Jane Campions "The Power of the Dog" einschätzte, schien eine Statue für sie in der Kategorie "Adaptiertes Drehbuch" für den Großteil der Preisverleihungssaison leicht erreichbar zu sein. Abgesehen von den fantastischen Kritiken und den über 30 Vorpremieren, die sie gewonnen hat, würde sie auch die erste Frau sein, die in beiden Drehbuchkategorien triumphiert, mit einer weiteren potenziellen Statue neben ihrem Oscar für "The Piano" (1993). Doch dann kam "CODA".

Die Gewinner 2021

Im vergangenen Jahr wurde das Drehbuch für den Film "The Father" von Christopher Hampton und Florian Zeller ausgezeichnet. Insgesamt war der Film in sechs Kategorien nominiert, so auch für "Bester Hauptdarsteller". Anthony Hopkins, der den Protagonisten des Dramas darstellt, erhielt für seine Darbietung einen Oscar.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bester Animationsfilm

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Beste Regie

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Schnitt

Bester internationaler Film

Bestes Make Up und beste Frisuren

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Bester Film

Bestes Production Design

Bester Kurzfilm (Realfilm)

Bester animierter Kurzfilm

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Originaldrehbuch

