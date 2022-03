Oscars 2022: "Bestes Kostümdesign" - Alle Nominierungen heute

Sorgfältig ausgewählte und detailgetreu gestaltete Kostüme gehören zu einem guten Film dazu. Deshalb wird in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" jedes Jahr ein Oscar verliehen. Dieses Jahr finden die Academy Awards am 27. März 2022 in Los Angeles statt.

Alle Nominierten für "Bestes Kostümdesign"

Wenn es heißt: "The Oscar for best costume design goes to ...", kann nur ein:e Kostümdesigner:in gewinnen. Am 8. Februar wurde verkündet, wer für die Kategorie nominiert ist:

Cruella (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini und Jacqueline Durran)

Dune (Jacqueline West und Robert Morgan)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/bbBsHAFYFL — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bestes Kostümdesign"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" bei den 94. Academy-Awards an den Film "Cruella".

Jenny Beavan hat für ihre Arbeit an "Cruella" fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Was wäre denn der Knaller? Nun, bei den Costume Designers Guild Awards wurden neben Beavan auch "Dune" von Jacqueline West und Robert Morgan und der Oscar-verdächtige "Coming 2 America" von Ruth Carter mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Ariana DeBose, die als beste Nebendarstellerin gehandelt wird, könnte Paul Tazewell helfen, der als erster Schwarzer überhaupt in dieser Kategorie nominiert wurde. In dieser Kategorie kommt es auf das richtige Outfit an, und wer könnte DeBoses umwerfendes gelbes Kleid vergessen.

Gewinner "Bestes Kostümdesign" 2021

Vergangenes Jahr konnte Ann Roth den Goldjungen mit nach Hause nehmen. 2021 bekam die Kostümbildnerin die Auszeichnung für ihre Arbeit an dem Musikfilm "Ma Rainey's Black Bottom". Im Jahr 1997 hatte sie für ihre Kostüme zum Film "Der englische Patient" ebenfalls einen Oscar bekommen.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Wer die 94. Academy Awards nicht live sehen kann bzw. konnte: So sieht man die ganze Show und die Highlights der Oscars 2022 als Wiederholung im TV und im Stream.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bester Animationsfilm

Beste Kamera

Beste Regie

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Schnitt

Bester internationaler Film

Bestes Make Up und beste Frisuren

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Bester Film

Bestes Production Design

Bester Kurzfilm (Realfilm)

Bester animierter Kurzfilm

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Wer hat bei den Academy Awards die besten Aussichten auf eine Trophäe?: Oscars 2022: Wer sind die Favoriten?

Und: Das sind die Moderatoren der Oscars 2022.

Best of Academy Awards:

Das sind die Filme mit den meisten Oscars.

Das waren die schlimmsten Oscar-Outfits aller Zeiten.

Diese Schauspieler haben die meisten Oscars gewonnen.

Die elegantesten Oscar-Outfits aller Zeiten.