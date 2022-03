Oscars 2022: "Bestes Make-up und beste Frisuren" - Alle Nominierungen - und DAS ist der Favorit

Seit 1982 wird ein Oscar für das beste Make-up vergeben. Seit 2012 werden auch die besten Frisuren in dieser Kategorie gewürdigt. Dieses Jahr findet die Verleihung am 27. März statt. Eine Chance auf einen Academy Award haben auch 2022 nur wenige Nominierte.

Oscars 2022: Nominierte für "Bestes Make-up und beste Frisuren"

Welche Maskenbildner:innen sich Hoffnungen auf einen Goldjungen machen können, wurde am 8. Februar verkündet. Hier die Liste der Nominierten:

Coming 2 America (Mike Marino, Stacey Morris und Carla Farmer)

Cruella (Nadia Stacey, Naomi Donne und Julia Vernon)

Dune (Donald Mowat, Love Larson und Eva von Bahr)

The Eyes Of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingra und Justin Raleigh)

House of Gucci (Göran Lundström, Anna Carin Lock und Frederic Aspiras)

Last looks are done. Here are the nominees for Makeup & Hairstyling… #Oscars pic.twitter.com/ocWLFQYGdU — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer sind die Favoriten in der Kategorie "Bestes Make-up und beste Frisuren"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bestes Make-up und beste Frisuren" bei den 94. Academy-Awards an den Film "The Eyes of Tammy Faye".

Jessica Chastain, die für "The Eyes of Tammy Faye" zu den Anwärtern auf den Preis für die beste Schauspielerin gehört, und das mit dem BAFTA und dem Kritikerpreis ausgezeichnete Make-up- und Hairstyling-Team haben den Film an der Spitze der Diskussion gehalten. "Coming 2 America" führte die Make-Up Artists and Hair Stylists Guild (MUAHS, IATSE Local 706) an, die den Abend mit dem Sieg für das beste zeitgenössische Make-up und Hairstyling dominierte und Oscar-Spitzenreiter wie "Dune", "Tammy Faye" und "House of Gucci" für die besten Spezial-Make-up-Effekte ausstach. Das könnte die Überraschung sein, die sich anbahnt.

Die Gewinner 2021

Im letzten Jahr gab es gleich drei ausgezeichnete Personen, die alle am Film "Ma Rainey's Black Bottom" mitgewirkt haben. Die Oscar-Gewinnerder Kategorie "Best Makeup and Hairstyling" hießen 2021 Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal und Jamika Wilson.

Welche Filme werden die Gewinner der Oscars 2022? Die anderen Kategorien der 94. Academy Awards

Beste Hauptdarstellerin

Beste Nebendarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Bester Nebendarsteller

Bester Animationsfilm

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Beste Regie

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester Schnitt

Bester internationaler Film

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Bester Film

Bestes Production Design

Bester Kurzfilm (Realfilm)

Bester animierter Kurzfilm

Bester Ton

Beste visuelle Effekte

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Wer hat bei den Academy Awards die besten Aussichten auf eine Trophäe?: Oscars 2022: Wer sind die Favoriten?

Und: Das sind die Moderatoren der Oscars 2022.

Best of Academy Awards:

Das sind die Filme mit den meisten Oscars.

Das waren die schlimmsten Oscar-Outfits aller Zeiten.

Diese Schauspieler haben die meisten Oscars gewonnen.

Die elegantesten Oscar-Outfits aller Zeiten.