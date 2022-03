Oscars 2022: "Bestes Originaldrehbuch" - Alle Nominierungen - und DAS ist der Favorit

Die 94. Verleihung der Oscars rückt näher und jetzt sind die Nominierten bekannt. Hier findest du eine Übersicht aller Werke, die in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" nominiert wurden.

Oscars 2022: Nominierte für "Bestes Originaldrehbuch"

Belfast (Kenneth Branagh)

Don't Look Up (Adam McKay und David Sirota)

King Richard (Zach Baylin)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

Der schlimmste Mensch der Welt (Originaltitel: The Worst Person in the World) (Eskil Vogt und Joachim Trier)

Word is out - these are the nominees for Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/yLNCWHOiYo — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" bei den 94. Academy-Awards an den Film "Belfast" und das Drehbuch von Kenneth Barangh:

Der BAFTA-Preis ging 2022 an "Licorice Pizza", was eine kleine Überraschung war, während der Kritikerpreis an "Belfast" ging. Die Writers Guild of America Awards haben mit "Don't Look Up" einen Kurvenball geworfen, der Kenneth Branagh den Ball zum Gesamtsieg in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" zugespielt haben könnte. Wir entscheiden uns für Branagh.

Der Gewinner 2021

Das "Beste Originaldrehbuch" oder "Best Original Screenplay", wie die Kategorie im Englischen heißt, war 2021 das Drehbuch für "Promising Young Women" von Emerald Fenning. Er war für fünf Oscars nominiert.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

