Oscars 2022: "Bestes Szenenbild" - Alle Nominierungen - und DAS ist der Favorit

Die 94. Verleihung der Oscars findet am 27. März 2022 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Wer hat bei den Academy Awards Chancen auf eine Trophäe für das beste Szenenbild?

Die Liste der Nominierten

Nun wurden die nominierten Szenenbildner:innen offiziell verkündet. Chancen auf einen Oscar haben:

Dune (Patrice Vermette und Zsuzsanna Sipos)

Nightmare Alley (Tamara Deverell und Shane Vieau)

The Power of the Dog (Granz Major und Amber Richards)

The Tragedy of Macbeth (Stefan Dechant und Nany Haigh)

West Side Story (Adam Stockhausen und Rena DeAngelo)

This year's nominees for Production Design perfectly set the scene. #Oscars pic.twitter.com/oEJ3hgsbOA — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscars 2022: Wer ist der Favorit in der Kategorie "Bestes Szenenbild"?

Laut "Variety", dem wichtigsten Branchenblatt der Film- und Unterhaltungsindustrie geht der Oscar in der Kategorie "Bestes Szenenbild" bei den 94. Academy-Awards wohl an den Film "Dune".

"Dune" hat bei den Critics Choice und den BAFTA gewonnen und ist damit (leicht) in Führung gegangen. Eines der überraschenden Gespräche mit den Oscar-Wählern war, wie viel Unterstützung es für "The Power of the Dog" in dieser Kategorie gibt. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass Grant Major einen Oscar für "Der Herr der Ringe" gewonnen hat: Die Rückkehr des Königs" (2003).

"Bestes Szenenbild" 2021

Bei den Academy Awards 2021 wurden Donald Graham Burt und Jan Pascale als beste Szenenbildner:innen für ihre Arbeit am Film "Mank" ausgezeichnet.

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

