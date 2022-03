Der Academy Award ist der wichtigste Filmpreis der Welt. Auch 2022 findet die Verleihung der Oscars wieder etwas später statt als vor Beginn der Pandemie.

Wir haben die wichtigsten Informationen zur 94. Oscar-Verleihung zusammengestellt.

Wann findet die Oscar-Verleihung 2022 statt?

Die 94. Oscars finden am Sonntag, den 27. März 2022, statt.

Aufgrund der Zeitverschiebung ist die Verleihung in Deutschland in den frühen Morgenstunden des 28. März 2022 zu sehen.

Oscars 2022: Was sind die Acadamy Awards?

Bei den Acadamy Awards, offiziell Acadamy Awards of Merit, handelt es sich um den wohl wichtigsten und bekanntesten Filmpreis der Welt. Wegen der speziellen Zulassungsprozeduren dominieren in den Siegerlisten vor allem US-amerikanische Filme, was auch immer mal wieder zur Kritik führt. Dennoch sind die Oscars das Spektakel und können entscheiden zur Karriere von Schauspielern, Regisseuren, Kostümbildnern und Filmmusikern beitragen, sowie vielen weiteren wichtigen Rollen, die an Filmproduktionen beteiligt sind. Daher gibt es auch über 30 Kategorien, in denen der Preis vergeben wird.

Gegründet wurde die Auszeichnung von dem damaligen Präsidenten der MGM Studios, Louis B. Meyer und zwar am 12. Februar 1929. Die erste Oscarverleihung fand dann am 16. Mai 1929 statt, im Hollywood Roosevelt Hotel, das direkt am Hollywood Boulevard liegt.

Wer moderiert die Oscars 2022?

Bei der 94. Oscar-Show wird es erstmals seit 2018 wieder spezielle Hosts geben, also eigenständige Gastgeber:innen der Show. Amy Shumer, Regina Hall und Wanda Sykes moderieren die Oscar-Verleihung 2022.

Die Berichterstattung im deutschen Free-TV auf ProSieben präsentiert Moderator Steven Gätjen live aus Los Angeles.

Wo findet die Oscar-Verleihung 2022 statt?

Die 94. Verleihung wird voraussichtlich wieder im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden. Weitere konkrete Informationen zu der Oscar-Show für 2022 gibt es bislang nicht.

Wird es bei den Oscars 2022 Zuschauer geben?

Neben den Zuschauern, die bei der Verleihung der Acadamy Awards vor dem TV mitfiebern, gibt es auch geladene Gäste. Dabei handelt es sich um A-Prominenz aus Film, Fernsehen und Musik sowie weitere erfolgreiche und berühmte Persönlichkeiten.

Wo sind die Oscars 2022 live im deutschen Fernsehen zu sehen?

In Deutschland werden die Oscars auch 2022 wieder live im TV von ProSieben übertragen.

Die 94. Oscar-Verleihung sowie die Liveberichterstattung vom roten Teppich mit Steven Gätjen siehst du in der Nacht vom 27. auf den 28. März 2022.

Wo kann ich die Oscars 2022 im Live-Stream sehen

Ihr möchtet die Oscars 2022 im Live-Stream sehen? Das könnt ihr direkt auf der ProSieben-Website sowie live im Streaming-Dienst Joyn.

Zu welcher Uhrzeit in Deutschland beginnen die Oscars?

ProSieben beginnt die Live-Berichterstattung vom Roten Teppich um 23.10 Uhr (deutscher Zeit). Die Oscar-Verleihung startet gegen 2.00 Uhr (ebenfalls deutscher Zeit).

Wie laufen die Oscars 2022 ab?

Die Zermemonie der Oscars läuft eigentlich immer gleich ab. Gestartet wird – wie sollte es anders sein – mit dem Gang über den Roten Teppich. In der Regel gibt es ein exaktes Timing dafür, wann welcher Celebrity kommt und sich von den Fotografen ablichten lässt. Wenn das geschafft ist, versammeln sich alle in den heiligen Hallen der Auszeichnung und das Show-Programm der Oscars startet mit den jeweiligen Moderatoren.

In diesem Jahr werden, wie schon erwähnt, Amy Shumer, Regina Hall und Wanda Sykes die Gäste durch den Abend führen. Zudem gibt es auch immer musikalische Einlagen, sowohl vor als auch während der Veranstaltung. Danach wird der Oscar nach und nach in allen Kategorien vergeben. Üblicherweise endet die Oscar-Verleihung mit der Prämierung des "Besten Films", im vergangenen Jahr folgten in einem Bruch der Tradition noch die Trophäen für "Bester Hauptdarsteller" und "Betse Hauptdarstellerin".

Wann wurden die Nominierungen für die Oscars 2022 bekannt gegeben?

Die Nominierten für die 94. Oscars hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wurden im Rahmen einer "Nominations Show" am 8. Februar 2022 bekanntgegeben.

Warum sind die Oscars so wichtig?

Die Oscars gelten als der höchste Verdienstorden in der Filmindustrie und stehen als Auszeichnung für die harte Arbeit aller Beteiligten am Filmset.

Wer entscheidet über die Nominierungen für die Oscars?

Über die Nominierungen für die Oscars entscheiden die (aktuell) 7902 stimmberechtigten Mitglieder der Acadamy Of Motion Picture Arts And Sciences, die entweder in der Filmbranche aktiv sein müssen oder sich einen besonderen Verdienst geleistet haben. Diese werden dann in 17 Kategorien unterteilt und wählen.

Wer kürt die Gewinner der Oscars?

In der Regel übergeben Kollegen und andere berühmte Persönlichkeiten die Trophäe an den jeweiligen Gewinner.

Wer wird zu den Oscars eingeladen?

Bei den geladenen Gästen der Oscars handelt es sich vorwiegend um prominente Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Musik, aber auch deren Angehörigen.

Tritt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensyj bei den Oscars 2022 auf?

Das ist möglich. In der „The Drew Barrymore Show“ hat Oscar-Moderatorin Amy Schumer vorgeschlagen, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj virtuell an der Oscar-Verleihung teilnehmen zu lassen. „Ich wollte Selenskyj per Satellit oder in einer Aufzeichnung oder irgendwie zuschalten, weil einfach so viele Menschen die Oscars schauen“, erklärte die US-Komikerin. Unterhaltung und Politik am Abend der Preisverleihung zusammenzubringen, sei für sie kein Problem.

Wie sieht der Rote Teppich bei den Oscars 2022 aus?

Der Gang vom Roten Teppich ist bühnenbildnerisch in Dekor gefasst. Es gibt immer eine Wand, wovor posiert wird und außerdem gibt es Platz für zahlreiche Fotografen sowie Fernsehsender, die alles Live und vor Ort übertragen.

Wer sind 2022 die Oscar-Favoriten?

Auch schon gespannt, wer 2022 mit einem Oscar ausgezeichnet wird? Diese Filme sind die acht größten Favoriten:

"The Power of the Dog" (12)

"Dune" (10)

"Belfast" (7)

"West Side Story" (7)

"King Richard" (6)

"Don't Look Up" (4)

"Drive My Car" (4)

"Nightmare Alley" (4)

Was steckt in der luxuriösen Goodie Bag der Oscars?

Ja, auch bei den Oscars gibt es eine luxoriöse Goodie Bag, die gleich mehrere zigtausend Euro wert ist. Was drin steckt? Gutscheine für diverse Luxusressorts, Beauty-Produkte, Kleidungsstücke, Kunstwerke und Schmuck.

Gibt es einen Dresscode bei den Oscars?

Da es sich bei den Oscars um eine glamouröse Abendveranstaltung handelt, ist der Dresscode ist "Chic" bis "Cocktail". Aber: alles kann, nichts muss. Wie wir schon in der Vergangenheit sehen konnten, kommt am Ende doch eh jeder, wie er gerne möchte ...

Oscars 2022: Wer ist nominiert?

Hier gibt es einen Überblick über die Nominierungen für die 94. Academy Awards.

Das sind die Favoriten im Oscar-Rennen 2022.

Oscars 2022: Wie viele und welche Oscar-Kategorien gibt es?

Insgesamt gibt es 23 Oscar-Kategorien. Diese Filmpreise werden vergeben: