The Night of Fame: Bei den 94. ACADEMY AWARDS® wird erneut die Crème de la Crème der Filmwelt gefeiert. Am 27. März 2022 überträgt ProSieben zum 23. Mal in Folge die OSCARS® live. Steven Gätjen bringt den Hollywood-Glamour ab 23:10 Uhr vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles in die deutschen Wohnzimmer.