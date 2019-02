Bei den Oscars mit einer Trophäe für "Bester Film" von der Bühne zu gehen, gilt als eine der größten Ehren der Filmbranche. Auch bei den Oscars 2019 hätten viele den Titel für den besten Film des Jahres verdient.

Nominiert für "Bester Film" bei den Oscars 2019 sind:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Obwohl "Bohemian Rhapsody" als eine der größten Überraschungen der Oscar-Saison gehandhabt wird, sind vor allem "A Star is Born" mit Lady Gaga und Bradly Cooper, "The Favourite" und "Roma" im Oscar-Rennen momentan unter den Top drei.

"Roma" gilt als Oscar-Spitzenreiter 2019

Alfonso Cuaron, der schon bei "Gravity" und "Children of Men" Regie führte, schaffte es mit "Roma" zehn Mal für einen Oscar 2019 nominiert zu werden. Das schwarz-weiß Drama erhielt nicht nur eine Nominierung für "Bester fremdsprachiger Film", auch Film-Neuling Yalitza Aparicio hat eine Chance auf einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Für viele Film-Kenner ist "Roma" aufgrund seine Authentizität und Intensität ein würdiger Kandidat für den Titel "Bester Film des Jahres 2019".

"The Favourite" hat ebenfalls zehn Oscar-Nominierungen ergattert und ist damit eine starke Konkurrenz für "Roma". Denn sowohl "The Favourite" als auch "Roma" wurden für "Bester Film", "Beste Hauptdarstellerin" und "Beste Regie" nominiert.

Bei den SAG-Awards 2019 ging "A Star Is Born" mit Lady Gaga und Bradly Cooper trotz vier Nominierungen ohne Auszeichnung nach Hause. Bei den Oscars 2019 könnte sich das Blatt aber wenden: "A Star Is Born" wurde ganze acht Mal nominiert u. a. für eine der wichtigsten Kategorien, "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin". Damit bleibt das Drama trotz einiger Rückschläge ein starker Wettstreiter.

Welcher Film sich tatsächlich mit einen Oscar in der Kategorie "Bester Film" schmücken darf, das wird am 24. Februar 2019 bekanntgegeben. Die 91. Oscar-Verleihung wird im Dolby Theater in Los Angeles stattfinden.

