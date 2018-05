red. im TV

Alle Reporter wollten bei den "About You Awards", die am 3. Mai 2018 in München verliehen wurden, nur sie. Aber nur mit uns sprechen sie: Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Gerade waren sie auf Welttournee. Oft an ihrer Seite: Topmodel Heidi Klum. Sie postet sich tanzend zu Songs der Band, Bildern von besuchten Konzerten, und zuletzt ein verliebtes Foto von sich und Tom Kaulitz in Moskau. Jetzt will jeder wissen: Sind Tom und Heidi ein Paar? Mit uns sprechen die Zwillinge exklusiv vor der Verleihung der "About You Awards" und wir bekommen endlich die heiß ersehnte Antwort!