Neuer Look! Schnipp Schnapp: Senna Gammour mit neuem Haarlook 02.11.2017 08:42 Uhr

"Short Hair - I really don't care." Das dachte sich wohl auch Senna Gammour. Denn die 37-Jährige überrascht ihre Fans nun mit einem ganz neuen Haar-Look.

Auf Instagram postete die Ex-"Monrose"-Sängerin kürzlich diesen Schnappschuss:

Dazu schreibt sie: "Short hair I really don't care. Do you like it?"

Und ja, ihren vielen Followern gefällt's. Unter dem Foto hagelt es gerade zu positive Kommentare. Von ihrer langen Mähne ist nun nichts mehr übrig. Keine Extensions, keine langen Wellen oder Pflechtezöpfe.

Ihr Äußerliches und ihr Look scheinen Gammour äußerst wichtig zu sein. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sie sich immer wieder sehr weiblich und stark geschminkt.