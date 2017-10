Schlimmer Unfall Schock für "Seiler und Speer"-Fans: "Ham kummst"-Sänger Bernhard Speer liegt auf der Intensivstation 11.10.2017 18:59 Uhr

© Bernhard Speer

Fans des österreichischen Pop-Duos "Seiler und Speer" machen sich große Sorgen um einen ihrer Lieblinge. Sänger und Gitarrist Bernhard Speer liegt nach einem schweren Autounfall auf der Intensivstation. Ersten Angaben zufolge soll er sich jedoch nicht in Lebensgefahr befinden.

Den Unfall hat das Management auf der offiziellen Facebook-Seite des Duos bestätigt:

Bernhard Speer (34) soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Nähe von Wien mit seinem VW-Bus unterwegs gewesen sein. Wie das österreichische Nachrichten-Portal krone.at berichtet, soll der 34-Jährige in einem Kreisverkehr gegen einen Pfeiler gestoßen sein.

Seiler und Speer: Sänger Bernhard Speer im Krankenhaus

Dabei soll der Sänger und Gitarrist sich schwere Gesichtsverletzungen zugezogen haben. Das Management nahm zu den Meldungen Stellung und bestätigte sie. Dabei konnte gleich auch Entwarnung gegeben werden: Bernhard Speer befinde sich nicht in Lebensgefahr. Das Management bittet außerdem um Rücksicht auf die Angehörigen, verspricht aber, die Fans auf dem Laufenden zu halten.

"Seiler und Speer" wurden vor allem durch ihren Mega-Hit "Ham kummst" bekannt, der 2016 ein halbes Jahr in den deutschen Charts durchhielt. Das Duo plante eine Europa-Tour im November. Ob die Termine stattfinden können, ist aktuell noch nicht bekannt. Für alle Fans steht aber bestimmt ohnehin an erster Stelle, dass Bernhard Speer schnell und umfassend wieder gesund wird. Auch wir wünschen dem Musiker gute Besserung und hoffen, ihn bald wieder unverletzt auf der Bühne sehen zu können.