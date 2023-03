Babydoll mit Puffärmeln: So tragt ihr den angesagten Frühlingstrend 2023

Ob als Kleid oder Top: Das Babydoll Dress ist eine beliebte Wahl für unschuldige, weibliche Looks. Wie lässt sich das Kleid, das in den 50ern erfunden wurde, 2023 stilvoll kombinieren? Wir zeigen es euch!

Modetrend 2023 – So tragen wir das Babydoll-Kleid

In den 50er-Jahren wurde das unschuldige Hängerchen noch zum Schlafen getragen, heute ist es alltagstauglich und macht jeden Stil mit. Wer damals mit einem Babydoll-Kleid vor die Tür gegangen wäre, hätte vermutlich irritierte Blicke geerntet. Heute hagelt es Komplimente. Denn aus dem sexy Lingerie-Piece von einst hat sich ein Fashion-Trend entwickelt, der für pure Weiblichkeit steht. Dabei ist Babydoll nicht gleich Babydoll. Wir stellen dir die verschiedenen Varianten vor und erklären, wie du dein neues Lieblings-Dress für jede Gelegenheit stylen kannst.



Retro-Looks sind back! Das beweisen die angesagten Hüfthosen und der überall sichtbare Y2K-Style! Und auch Paillettenröcke haben dieses Frühjahr ihren großen Auftritt.

Was ist ein Babydoll-Kleid?

Du hast mit Sicherheit schon einmal ein Babydoll Dress gesehen. Es hat meist eine A-Linien-Form, wird also von den Schultern bis zum Saum immer weiter und zeichnet sich vor allem durch seine Naht unterhalb der Brust aus. Während das ursprüngliche Babydoll Dress aus den 50er-Jahren noch kleine Puffärmel hatte, dürfen sie heute gern ausgeprägter sein. Meistens gehen die voluminösen Ärmel mindestens bis zur Hälfte der Oberarme. Die Länge des Kleides kann variieren: Von Mini über Midi bis Maxi ist alles erlaubt.

Diese Babydoll-Kleider sind 2023 angesagt

Wenn du in diesem Jahr auch Lust auf eines der femininen Modelle hast, stellt sich nur noch die Frage: Welcher Stil oder Schnitt soll es sein? Ist dir nach Glitzer und Glamour, nach Romantik oder doch eher nach einem coolen Look?

1. Oversize Babydoll Dresses

Die Designer:innen interpretieren das Kleid in dieser Saison noch einen Schritt weiter. Während die meisten Modelle normalerweise unter der Brust durch die Naht etwas figurbetonter sind, fällt die beim neuen Oversized-Trend weg. Das Kleid fällt also direkt ab Achselhöhe weit in eine A-Linie.

2. Babydoll Dress mit Puffärmeln

Statement-Ärmel sind zurück! Dabei ist es fast egal, wie voluminös oder lang die aufgebauschten Puffy Sleeves sind. Bei den meisten Modellen gehen sie mindestens bis zur Hälfte des Oberarms, dürfen aber auch lang bis zum Handgelenk sein. Hauptsache Volumen! Da sie nicht eng anliegen, kannst du sie übrigens auch im Sommer angenehm tragen, ohne dass es zu heiß drunter wird.

3. Party-Babydoll-Kleid

Während die meisten Modelle eher brav wirken, gibt es auch welche mit mehr Sex-Appeal. Dank tiefem Rückenausschnitt, Cut-Outs oder transparenter Stoffe werden Babydoll-Kleider zur idealen Begleitung zum Dinner ins edle Restaurant oder auf die nächste Party.

4. Babydoll Kleider mit Mustern

Unifarbene Modelle sind natürlich eine sichere Bank und sehen immer gut aus. Wenn du Abwechslung willst, gibt es Babydoll Dresses auch mit coolen Mustern, wie zum Beispiel Animal Prints, Karo- oder Streifendesigns sowie Polkadots. Romantische oder grafische Blumen- oder Paisleymuster sorgen für Retro-Charme.

5. Langarm-Babydoll-Kleid

Auch wenn die meisten Babydoll Dresses kurze Ärmel haben, gibt es ebenso Modelle mit langen Ärmeln. Du willst nicht mehr bis zum Sommer warten, um dein neues It-Piece auszuführen? Dann wirst du diesen Trend lieben. Denn gerade zur Übergangszeit eignet sich diese Variante ideal. Mit Working Boots wird ein lässiger Alltagslook draus.

6. Babydoll Dessous – das klassische Babydoll-Kleid

In den 50er-Jahren war das Babydoll als Nachthemd noch sehr viel braver. Oft aus Baumwolle und in Farben wie Weiß oder Babyblau gehalten. Heute darf es ein wenig mehr Sexyness ausstrahlen. Leicht transparente Modelle mit Spitze oder Rüschen sind besonders verführerisch – egal, ob jemand neben dir schläft oder du dich einfach selbst umwerfend gut darin fühlst.

Stylisch kombinieren

Der Sommertrend 2023 hat dich überzeugt? Uns auch! Jetzt stellt sich natürlich nur noch die Frage, wie man die hübschen Kleider stylen kann. Sicher ist: Egal, ob Office, Alltag oder Party: Die Babydoll-Kleider werden dich dieses Jahr überall hin begleiten.

Alltag: Babydoll mit Sneakern

Babydoll-Kleider sind dank ihres luftigen Schnitts ultrabequem und die perfekten Begleiter für warme Tage. Wer dem mädchenhaften Look einen Touch Coolness verpassen will, kombiniert das Kleid mit Sneakern. Perfekt für den Citybummel mit der BFF.

Office: mit Blazer und Pumps

Natürlich kann das Kleid auch seriös. Dazu setzt du am besten auf edle Accessoires wie Pumps, eine Trapez-Bag und einen Blazer. Der darf gern oversized geschnitten sein, damit auch die voluminösen Ärmel Platz finden und keinen Abdruck bilden. Statt auf laute Töne lieber auf dezente Farben setzen und auf Muster eher verzichten.

Festlich: Midi in Schwarz

Wenn es elegant werden soll, liegst du mit Schwarz immer richtig. Statt auf Modelle aus Baumwolle könntest du zu Alternativen aus Seide oder Chiffon greifen und statt kurz lieber knielang wählen. Riemchensandalen oder Pumps, dazu eine funkelnde Clutch – und fertig ist der feierliche Look.

Babydoll mit Boots

Neben Sneakern sind auch Stiefel perfekt für einen lässigen Stilbruch. Egal ob Cowboy- oder Biker-Boots: Die klobigen Schuhe sorgen dafür, dass das sonst eher niedliche Babydoll Dress sofort einen edgy Streetstyle-Flair versprüht.

Ein Sommerkleid mit Rüschen und Spitze – das Babydoll Dress schmeichelt wirklich allen Figuren. © Wirestock

Das richtige Babydoll-Kleid für jede Figur

Jetzt fragst du dich, ob das Babydoll auch zu deiner Figur passt? Die gute Antwort: Babydoll Dresses stehen wirklich jeder Frau. Du musst nur auf einige Feinheiten achten. Wer mit einer großen Oberweite gesegnet ist, sollte auf die regulären Modelle setzen und die Finger vom Oversized-Trend lassen. Das trägt sonst unnötig auf.

Für kleine und besonders schmale Frauen sind Babydoll-Kleider mit Naht unterhalb der Brust ideal, da die ein wenig mehr Figur zeigen und formen. Auch in der Schwangerschaft sind diese Modelle beliebt, da sie genügend Platz für den wachsenden Bauch bieten.

Eins gilt auf jeden Fall für alle Babydoll Dresses: Sie schmeicheln der Figur und lassen unliebsame Röllchen an Bauch und Hüfte einfach verschwinden. Ein definitives Ja von uns zu diesem Sommertrend 2023.