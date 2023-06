Beauty-Secrets der Stars: So bleiben Jennifer Lopez, Kylie Jenner & Co. lange gebräunt

Die Sonne wird stärker und der Strand ruft. Doch eins fehlt noch – summer skin! Aber wie bekommt ihr eine schöne sommerliche Bräune? Stars wie Jennifer Lopez, Kylie Jenner oder Meghan Markle begeistern immer wieder mit ihrer schön gebräunten Haut. Doch was sind Tipps der Stars für ihren Teint? Wir zeigen euch die besten Promi-Hacks für eine langanhaltende Bräune.

Sommerliche Bräune: Das solltet ihr wissen

Obwohl eine gebräunte Haut für viele als gesund gilt, bedeutet Sonnenbaden zumeist eher eine Schädigung der Haut. Denn sobald eure Haut mit einem Sonnenüberschuss konfrontiert wird, wird die Melanin-Produktion angekurbelt. Melanin ist das Pigment, welches für die Bräunung eurer Haut verantwortlich ist. Die Produktion von Melanin dient als natürlicher Schutzmechanismus eurer Haut, um diese vor UV-Strahlen zu schützen und sorgt dafür, dass eure Haut braun wird. Der Schutz ist allerdings zeitlich begrenzt und hält je nach Hauttyp nur wenige Minuten bis einige Stunden an. Die Verwendung von Sonnencreme als Sonnenschutz ist somit essenziell für eure Hautgesundheit.

Wie ihr dennoch schonend eine schöne, gesunde Bräune bekommt und wie diese länger hält, zeigen euch diese Tipps der Stars.

Im Clip: So hält die Sommerbräune länger

Jennifer Lopez: Sonnenschutz & glowy Bräune

Das tägliche Auftragen von Sonnencreme ist das A und O in Jennifer Lopez Beauty-Routine. Mit dem entsprechenden LSF schützt J.Lo ihre Haut vor Sonnenbränden und gefährlicher UV-Strahlung. Dank Sonnencreme wird ihre Haut schonender braun. Die direkte Sonne meidet sie trotzdem, insbesondere während der Mittagshitze.

Um ihrer Bräune einen zusätzlichen Glow zu verleihen, schwört die Sängerin auf einen bronzefarbenen Highlighter, damit zaubert J.Lo schöne, schimmernde Akzente auf ihren Wangenknochen.



Meghan Markle: Feuchtigkeit für den Sommerglow

Ohne Feuchtigkeit keinen langanhaltenden, natürlichen Glow. Das ist das Motto von Meghan Markle. Die Herzogin sorgt stets dafür, dass ihre Haut mit genügend Feuchtigkeit versorgt wird. Durch die Feuchtigkeit wird die Erneuerung der oberen Hautschichten verlängert, in welchen das für den Glow verantwortliche Melanin steckt. Für die Hautpflege eignet sich am besten eine reichhaltige Bodylotion in Kombination mit einer Feuchtigkeitspflege für das Gesicht.



Miranda Kerr: Die richtige Versorgung mit Nährstoffen

Wie so oft spielt auch für eine gesunde Bräune die richtige Ernährung eine große Rolle. Um ihre Bräune zu unterstützen, nutzt Supermodel Miranda Kerr Smoothies. Ihre Säfte bestehen aus Gemüse und Früchten und sind somit ein kleiner Bräunungs-Booster. Primär carotinhaltige Lebensmittel wie Möhre, Mangos oder Kürbis sind hier ein Gamechanger, denn in Bezug auf euren sommerlichen Teint spielt Carotin eine große Rolle. Nehmt ihr für mindestens drei Wochen 30 Milligram an Carotinoiden zu euch, lagert sich der Wirkstoff in der Haut ab und sorgt so für eine schöne, natürliche Färbung der Haut. Der Körper kann den Stoff bei gleichzeitiger Zufuhr von Fett übrigens viel besser aufnehmen. Tipp: Einfach einen Löffel hochwertiges Olivenöl in euren Beautydrink geben! Die zusätzlich antioxidative Wirkung von Carotin schützt vor Umwelteinflüssen, sodass eure Haut besser vor der Sonne geschützt ist und zusätzlich schneller regenerieren kann.



Victoria Beckham & Kylie Jenner: Selbstbräuner für sommerliche Bräune

Selbstbräuner ist ein beliebtes Beautytool für schnelle sommerliche Bräune ohne langes Sonnenbaden. Besonders Models und Stars wie Victoria Beckham oder Kylie Jenner schwören auf Selbstbräuner. Selbstbräuner-Produkte enthalten Inhaltsstoffe wie DHA (Dihydroxyaceton), welche mit der obersten Hautschicht reagieren und so eine temporäre Bräune erzielen.

Somit kann ein Selbstbräuner in wenigen Stunden einen Bräunungseffekt erzielen. Selbstbräuner könnt ihr einfach zu Hause auftragen. Es gilt jedoch zunächst die richtige Nuance für euch zu finden, sodass ihr ein natürliches Ergebnis erzielt.

Farina Opoku: Selbstbräuner & Spraytan

Wie Miranda Kerr und Kylie Jenner liebt die Beauty-Influencerin Farina Opoku einen gebräunten Teint. Dazu greift sie zu Hause gerne ebenfalls auf Selbstbräuner zurück. Meist begibt sich Farina Opoku, wenn es um ihre Bräune geht, in professionelle Hände und geht ins Spraytanning-Studio. Neben Farina schwört auch Daniela Katzenberger auf ein professionelles Spraytanning. Die Bräunungsdusche gilt als die schnelle Urlaubsbräune zum Aufsprühen. Das Spraytan beinhaltet oft die gleichen Inhaltsstoffe wie Selbstbräuner. Spraytanning kann entweder automatisch erfolgen, mithilfe einer vollautomatischen Bräunungsdusche oder wird manuell von geschultem Fachpersonal aufgetragen. Mit einer automatischen Bräunungsdusche dauert das Spraytanning circa 5 Minuten, während manuelles Spraytanning rund 30 Minuten in Anspruch nimmt. Das Ergebnis des Spraytans hält ein bis zwei Wochen.

Apropos Katzenberger: Die Bräune wird neben Selbstbräuner auch auch auf natürlichem Weg aufgebaut. Zuletzt posierte Daniela Katzenberger oben ohne am Pool.



Häufige Fragen zur Bräunung