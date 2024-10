Bye-bye Herbst-Blues: Mit diesen 5 Reality-Shows verlängerst du deinen Sommer

Wenn "Fifty Shades of Grey" nicht mehr dein Liebesleben, sondern deinen Gemütszustand und die Stadt um dich herum beschreibt, dann ist es passiert: Der Herbst ist da. Doch es gibt Mittel und Wege, das Sommerfeeling zurückzuholen und den Herbst-Blues zu vertreiben. Wie wäre es mit schönen Menschen, exotischen Orten und einer guten Portion Fremdschämen? Reality-Shows sind das perfekte Gute-Laune-Mittel, wenn die Tage wieder kürzer werden. Die folgenden Reality-Perlen auf Joyn musst du einfach sehen.

Reality-Show-Fan? Kein Grund, dich zu schämen

Manche Leute schauen Back-Videos, um sich zu unterhalten, andere beobachten lieber wildfremde Menschen, wie sie in der Karibik knutschend von einer Alkohol-Vergiftung in die nächste stolpern. Also mach es wie die Stars und Sternchen in den Sendungen: Kopf abschalten, Anblick genießen und eintauchen in diese ganz eigene Welt.

Diese Reality-Shows empfehlen wir dir, wenn der Herbst auf dein Gemüt drückt - von Fan zu Fan!

"Good Luck Guys": Ab ins Abenteuer!

Der Reality-Hit "Good Luck Guys" ist diesen Sommer in die 2. Staffel gegangen. © SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner

Das gibt's:

Zwei Staffeln, Staffel 2 von "Good Luck Guys" ist im August 2024 gestartet, 16 von 20 Episoden sind bisher online. Alle ganzen Folgen der aktuellen und vorherigen Staffel kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

Darum geht's:

Reality-Stars, die wir bereits aus anderen Reality-Meisterwerken kennen, werden an einem Lost Beach im Dschungel von Thailand ausgesetzt und müssen mit Hitze, Hunger und ihren Team-Kamerad:innen klarkommen. In den sogenannten Pearl Games treten die Teams gegeneinander an, in der Muschelzeremonie wird schließlich Klartext geredet und die Konkurrenz für ein Exit-Game nominiert. Am Ende kann nur ein Pärchen die 20.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Deswegen lohnt es sich:

Jede Menge Reality-TV-Sternchen, die - nur in knappen Bade-Outfits bekleidet - über das Öffnen von Kokosnüssen, Schönheits-OPs und ihre sündige Vergangenheit diskutieren? Da schlägt das Reality-Fan-Herz höher!

In der 2. Staffel von "Good Luck Guys" kommt zusätzlich der "Dschungel-Effekt" dazu: Daheim auf der Couch, mit der Chipstüte in der Hand freuen wir uns diebisch über die vermeintlich gut situierten Promis, die sich plötzlich hungrig um 100 Gramm Erbsen streiten.

Die Aufteilung in Teams bietet Konfliktpotenzial. Besonders explosiv ist die Zusammensetzung in Team Grün: Jana-Maria trifft auf ihren Ex Umut. Ihren Unmut über Umut können wir zwar durchaus nachvollziehen, doch die Schadenfreude ist größer. Noch ein Anreiz gefällig? Eric Sindermann, der allen Reality-Fans wohlbekannt sein sollte, zieht bereits in Folge zwei blank.

Das wird gesagt:

Flocke: "Wir sind halt einfach sehr unintelligente Menschen. Wir können den Reis mit Bohnen nicht verwerten, weil wir halt kein Feuerzeug haben."

Sonnen-Skala: 6 von 10

Wir befinden uns zwar im schönen Thailand, doch das Urlaubsfeeling wird ein bisschen geschmälert durch den Survival-Modus. Die kargen Strohhütten und faden Essens-Rationen erinnern mehr an ein Straflager als an ein All-inclusive-Resort.

Ein Pärchen-Crashkurs der besonderen Art: "Beauty & The Nerd"

Bei "Beauty & The Nerd" treffen acht selbstbewusste Schönheiten auf acht schüchterne Einzelgänger:innen. © Seven.One / Benjamin Kis

Das gibt's:

Fünf Staffeln, Staffel 5 von "Beauty & The Nerd" lief im August 2024 mit sechs Folgen und einer Spezial-Folge. Das ganze Paket findest du kostenlos auf Joyn zum Streamen.

Darum geht's:

Acht scheue Einzelgänger:innen treffen in einer Villa in Thailand auf acht selbstbewussten Partypeole. Auch wenn sie unterschiedlicher nicht sein könnten, in Zweier-Teams müssen sie beweisen, dass sie in der gegensätzlichen Welt zurechtkommen. Wer eine Challenge gewinnt, genießt Immunität bei der Nominierung. Nominierte können sich noch durch ein Exit-Spiel retten: ein Wissens-Quiz mit Fragen aus der Beauty- und Nerd-Welt. Am Ende kann nur ein Team das Preisgeld von 50.000 gewinnen.

Deswegen lohnt es sich:

Wenn es eine Reality-Show gibt, die wirklich alle Klischees bedient, dann ist das "Beauty & The Nerd". Dabei spielt die Show gekonnt mit Vorurteilen, auch wenn Überraschungen eher selten sind. Die Nerds kennen sich nun mal nicht mit Mode und Klatsch aus, die Beautys haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Doch die Show schafft, was ganz wenige schaffen: Man gewinnt beide Seiten irgendwie lieb.

Wenn Beauty Nelly verzweifelt versucht, die Gleichung "3+3x3+3" zu lösen, ist das genauso süß wie der Versuch der Nerds, sich im Gewirr der Social-Media-Abkürzungen zurechtzufinden. Empörung über den Fokus auf Äußerlichkeiten und die schamlose Ausnutzung von Klischees muss man allerdings konsequent beiseiteschieben, vor allem bei der großen Umstyling-Folge. Aber wir schauen Reality-Sendungen ja nicht wegen der Political Correctness.

Das wird gesagt:

Vanessa: "Den Typ Mann hatte ich jetzt noch nie neben mir liegen. Aber ich hab' ihm auch gleich gesagt: Don't touch it, sonst klatscht it!"

Sonnen-Skala: 6 von 10

Die Villa auf Ko Samui in der 5. Staffel ist toll, das Wetter auch. Trotzdem fehlt hier der Flirt-Faktor, um die volle Punktzahl auf der Sommer-Sonnen-Urlaubs-Skala zu bekommen. Dafür wäre "Beauty & The Nerd" auf der Fremdscham-Skala ganz weit oben.

Reality made in Österreich: "Match in Paradise"

"Match in Paradise": Die erfolgreiche Dating-Reality-Show aus Österreich ist jetzt auf Joyn verfügbar. © Joyn

Das gibt's:

Eine Staffel, die 1. Staffel von "Match in Paradise" lief 2023 mit 16 Folgen. Alle Folgen kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

Darum geht's:

Österreichs erste Dating-Reality-Show schickt zehn Singles auf Dating-Reise nach Kreta. In einer schicken Villa werden die Hotties per App gematcht. Das Smartphone bleibt Bezugspunkt Nummer eins, denn hier wird geswiped, geliked und in den Match-Nights Herzen vergeben. Nur wer ein Match hat, darf im Haus bleiben. Am Ende steht für die Gewinner:innen eine Entscheidung: Liebe oder 10.000 Euro?

Deswegen lohnt es sich:

Wer lernt sich heutzutage schon noch persönlich kennen? Apps sind die neuen Clubs! Das macht "Match in Paradise" zur modernsten Reality-Dating-Show im Portfolio. Für die Tinder-Gesellschaft ist Swipen ein schlüssiges Kennenlernkonzept, hier dürfen die Singles aber auch persönlich miteinander sprechen. Und sich anfassen. Was natürlich gerne praktiziert wird. Und damit sie sich dabei nicht zu wohlfühlen, kommt immer Frischfleisch in die Villa. Wenn dann verzweifelt alles geknutscht wird, was zwei Beine hat, nur damit man als Match im Haus bleiben darf, spielt die Show ihre vollen Stärken aus. Noch dramatischer wird's, wenn Kandidatinnen wie Tracy dabei sind, die sowohl Männer als auch Frauen gut finden.

Das wird gesagt:

Jessica: "Was ist dir so bei einer Frau wichtig?"

Erand: "Intelligenz!"

Jessica: "Echt? Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Super-Intelligenz."

Sonnen-Skala: 7 von 10

Sommer, Sonne, Swipen - bei "Match in Paradise" kehren Erinnerungen an den eigenen Sommer zurück. An den netten Österreicher auf der Alm, der so süß "I mog di" gesagt hat.

"The Race": Survival-Abenteuer de luxe

Die erste Staffel von "The Race" ist Geschichte. Wer hat den Wettlauf von Marokko nach Köln gewonnen? © Joyn

Das gibt's:

Eine Staffel, die 1. Staffel von "The Race" lief 2024 mit zehn Folgen. Die Episoden gibt's kostenlos auf Joyn.

Wer schafft es komplett auf eigene Faust als Erster von Marokko nach Köln? ⮞ Jetzt "The Race" kostenlos auf Joyn streamen!

Darum geht's:

Mal keine Dating-Show: "The Race" ist eine Reality-Spielshow, in der sich fünf Influencer ohne Geld und Hilfsmittel von Marokko nach Köln kämpfen müssen. Wer es am schnellsten schafft, ohne eine der Regeln zu brechen, gewinnt im besten Fall 25.000 Euro.

Deswegen lohnt es sich:

Du hast nackte Haut, plumpes Geflirte und aggressive Zickereien satt? Kein Problem, auch dafür gibt's eine Reality-Show mit Urlaubsfeeling. "The Race" zeigt dabei nicht die luxuriöse Seite, sondern erfüllt Backpacker-Abenteuer-Fantasien. Die Jungs sind auf ihrer Reise oft so charmant, dass man durchaus auch zu ihnen in den Schlafsack schlüpfen würde. Und auch wenn hier nicht täglich Champagner am Pool getrunken wird: Wer schon mal mit einer kalten Dose Bier allein am Strand den Sonnenaufgang genossen hat, bekommt bei "The Race" ein wohliges Fernweh-Kribbeln im Bauch.

Das wird gesagt:

Brian: "Ich hab jetzt schon Schmacht, Alter. Ich muss pissen, ich hab 'n bisschen Dünni und Schmacht. Was soll der Scheiß!"

Sonnen-Skala: 5 von 10

"The Race" leidet ein bisschen unter schlechtem Wetter und den kargen Umständen der Teilnehmer. Meistens hocken die nämlich Müsliriegel kauend in unschönen Wartehallen. Doch gerade die besonderen Momente in der Sonne transportieren uns von der heimischen Couch in aufregende, ferne Länder.

Nackte Tatsachen bei "Dating Naked Germany"

Bei "Dating Naked Germany" lernen sich die Kandidat:innen hüllenlos kennen. © SEVEN.ONE/JOYN

Das gibt's:

Zwei Staffeln, Staffel 2 von "Dating Naked Germany" lief im Juli 2024 und hat zehn Folgen. Beide Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn sehen.

Darum geht's:

Zwei sogenannte Dater treffen in einer karibischen Villa auf jede Menge Singles, die es auszuprobieren gilt. Der Clou: Alle sind beim Flirten völlig nackt. Ob beim Frühstück, in der Nacht oder während der Group Dates, die Klamotten bleiben aus. In der Stay-or-Steal-Zeremonie können die Singles buzzern: Dann entscheiden sie sich zwar gegen den Dater und die Liebe, gehen dafür aber mit einem Batzen Kohle nach Hause.

Deswegen lohnt es sich:

Reality-Shows sind bekannt für ihre leicht bekleideten Teilnehmer:innen, doch "Dating Naked" treibt es auf die Spitze und eliminiert die Klamotten einfach ganz. Anfangs fällt es noch schwer, darauf zu achten, was die freizügige Jugend da inhaltlich von sich gibt, wenn sie den Helikopter machend durchs Bild rennen. Doch man gewöhnt sich ziemlich schnell an breitbeinig geführte Interviews, die tiefe Einblicke (in die Seele) gewähren.

Schließlich sind die Dater Valeria und Thiemo (der später durch Alex ersetzt wird) in Staffel 2 auf der Suche nach der großen Liebe, die mithilfe der Trial-and-Error-Methode durchgeführt wird. Ohne schützende Stoffschicht wird nicht lange gefackelt und es geht ziemlich schnell zur Sache - was nicht nur der FSK-16-Kennzeichnung, sondern auch dem Gruppenfrieden einiges abfordert. Aber seien wir mal ehrlich: Kleine Eifersüchteleien und große Zickenkriege sind einfach doppelt so schön anzuschauen, wenn sich die Protagonist:innen nackig anschreien.

Das wird gesagt:

Tim: "Ich schau' zuerst mal aufs Herz. Wenn die Brust davor liegt, mein Gott, kann ich nix für!"

Sonnen-Skala: 9 von 10

Nackte Menschen, eine stylische Villa in Kolumbien und jede Menge Party - "Dating Naked Germany" sorgt dafür, dass der Sommer zurück in unserem Wohnzimmer ist.