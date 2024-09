Glanz und Glamour bei "Der Deutsche Fernsehpreis 2024": Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Fernseh-Produktionen ausgezeichnet. ProSieben ist mit Shows von und mit Joko & Klaas, Thilo Mischke, Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar mehrmals nominiert. Du kannst das gesamte Event kostenlos auf Joyn streamen!

Das Wichtigste in Kürze Am 25. September 2024 findet die große TV-Gala des Deutschen Fernsehpreises statt.

Die ARD überträgt den Event live. In diesem Text findest du den kostenlosen Livestream.

Die ProSieben-Produktionen "Wer stiehlt mir die Show?", "Bratwurst & Baklava - Die Show", "Uncovered" sowie die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind nominiert. Hier kannst du die Sendungen streamen.

Moderation: Barbara Schöneberger führt durch die TV-Gala des Deutschen Fernsehpreises

Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises findet vom 24. bis 25. September in Köln statt. Am ersten Abend, dem 24. September, führte Esther Sedlaczek durch die "Nacht der Kreativen" in der Kölner Flora. Hier wurden die Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Gewerken ausgezeichnet.

Am heutigen Mittwochabend, dem 25. September, kannst du die große TV-Gala in den MMC-Studios erleben, moderiert von Barbara Schöneberger. Neben den Werkkategorien werden auch der Förderpreis und der Ehrenpreis der Stifter vergeben. Die Gala wird als Primetime-Show in der ARD ausgestrahlt und du kannst sie live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

Zum Livestream des Deutschen Fernsehpreises: Die Übertragung startet heute um 20:15 Uhr - jetzt streamen

Nominierungen: Mehrere ProSieben-Produktionen dabei

Mehrere ProSieben-Produktionen stehen auf der Nominierungsliste. So kann sich "Wer stiehlt mir die Show?" Hoffnungen auf einen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" machen. In der Sendung wollen drei bekannte Persönlichkeiten Joko Winterscheidts Show stehlen. 2024 treten Kurt Krömer, Nina Chuba und Tommi Schmitt als Kandidat:innen an. Oder schafft es vielleicht eine oder einer der Wildcard-Kandidatinnen oder -Kandidaten?

In der Kategorie "Beste Comedy/Late Night" ist unter anderem "Bratwurst & Baklava - Die Show" nominiert. Hier tauchen die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar in die kulturelle Welt des jeweils anderen ein, betrachten aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gäst:innen und kämpfen um die Sympathie des Publikums.

Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Thilo Mischke mit Chancen

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" nominiert. In der Jubiläumsstaffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" spendierte ihnen ProSieben statt 15 Minuten Sendezeit einen ganzen Programmtag. Schau hier, was Joko & Klaas daraus gemacht haben.

In der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" ist "Uncovered: Sucht aus der Pillen-Packung. Die weltweite Opioid-Krise" aufgestellt. Schmerzmittel wie Fentanyl oder Tramadol finden immer größere Verbreitung als Straßendrogen. Reporter Thilo Mischke reist in die USA und nach Nigeria, um die drastischen Auswirkungen der Opioid-Krise unter die Lupe zu nehmen.

Die ganze "Uncovered"-Folge kostenlos verfügbar: "Uncovered: Die weltweite Opioid-Krise" auf Joyn streamen

Jury entscheidet über die Gewinner:innen

Der Deutsche Fernsehpreis, getragen von ARD, RTL, SAT.1, ZDF und der Deutschen Telekom, ehrt jedes Jahr herausragende Produktionen und deren Macherinnen und Macher vor und hinter der Kamera. Seit 2023 sind auch die großen Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video als Partner mit an Bord. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen Fachjury unter der Leitung des Produzenten Wolf Bauer ausgewählt.

Also merk dir die Uhrzeit: Die TV-Gala des Deutschen Fernsehpreises kannst du heute, am Mittwoch, 25. September 2024, um 20:15 Uhr live auf Joyn streamen. Schalte ein und sei dabei, wenn die Stars der Branche geehrt werden und die Spannung steigt!

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.