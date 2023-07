Du bist schon ewig Single? 5 Gründe, warum es mit der Liebe noch nicht geklappt hat

Es gibt viele Singles, die ihr Leben in vollen Zügen genießen. Trotzdem kommen die meisten früher oder später an einen Punkt, an dem sie sich einfach eine Beziehung wünschen, in der sie sich angekommen und geborgen fühlen können. Du bist schon eine Ewigkeit Single und willst das gerne ändern? Es könnte an diesen 5 typischen Gründen liegen, warum es bislang womöglich nicht geklappt hat mit der neuen Liebe.

1. Du hast zu hohe Ansprüche

Dein künftiger Schatz soll exakt so aussehen, wie dein jahrelanger Crush aus deiner Lieblingsserie? Er oder sie soll einen Beruf haben, der möglichst viel Geld bringt und am besten keine dramatischen Vorgeschichten mit in eure Beziehung bringen? Wenn du einen der genannten Punkte bereits mit Ja beantwortet hast, spricht das womöglich dafür, dass du deine Ansprüche schlichtweg zu hoch ansetzt. Natürlich darfst du gewisse Erwartungen haben, schließlich soll der Mensch an deiner Seite auch zu dir passen. Doch Ansprüche an äußerliche Merkmale, sozialen Status oder den Bildungsgrad, sollten dich nicht dazu verleiten, Menschen, die deinen Anforderungen nicht gerecht werden, kategorisch auszuschließen. So verbaust du dir selbst die Chance, jemanden besser kennenzulernen und dich vielleicht sogar in jemanden zu verlieben, von dem du gar nicht dachtest, dass er oder sie dein Typ sein könnte. Probier mal Dating ohne Checklist! Schließlich gehört das so genannte Open Casting - laut der Dating-Plattform Bumble - zu den größten Trends 2023.

2. Du hängst noch an der oder dem Ex

Hast du dich beim Dating oder in früheren Beziehungen schon einmal dabei ertappt, sie oder ihn mit deiner oder deinem Ex zu vergleichen? Dann solltest du unbedingt aufpassen! Oftmals neigen wir nämlich dazu, frühere Beziehungen zu idealisieren - und das, obwohl sie gescheitert sind. In der Psychologie nennt man dieses Phänomen auch "euphorische Erinnerung". Verfällst du also in die Gewohnheit zu vergleichen, versuche dir ins Gedächtnis zu rufen, warum dein:e Ex nicht mehr an deiner Seite ist. Schnell wirst du merken, dass der Grund berechtigt ist. Unser Tipp: Folge deinen Ex-Partner:innen nicht länger auf Social Media! Somit öffnest du dich deinem Gegenüber in der Kennenlernphase leichter, denkst nicht mehr an alte Liebschaften und weißt dann vielleicht auch Charakterzüge zu schätzen, die dir bislang fremd waren.

3. Du bist zu vorsichtig und möchtest dich nicht binden

Du leidest unter Bindungsangst? Die meisten von uns wissen, wie schmerzhaft Liebeskummer sein kann. Umso verständlicher ist es natürlich, dass du diese Qual nicht noch einmal durchleben möchtest. Doch hast du schon einmal darüber nachgedacht, was du dir verbaust, wenn du ein zu großes Schutzschild um dich trägst? Eine gewisse Skepsis zu haben, bevor du eine neue Beziehung eingehst, ist absolut gesund und auch angebracht. Allerdings sollte deine Angst, wieder enttäuscht zu werden, kein Hindernis sein, dich auf jemanden einzulassen. Versuche dir selbst immer wieder zu sagen, dass Menschen, die dich in der Vergangenheit verletzt haben, nichts mit potenziellen Beziehungen zu tun haben. Du lebst im Heute, entsprechend solltest du deine Zuversicht auch auf das Hier und Jetzt ausrichten und nicht in der Vergangenheit leben. Lässt du dich darauf ein, wirst du mit der Zeit lernen, viele Momente besser genießen zu können.

4. Du bist voreingenommen

Wer einmal fremdgegangen ist, geht immer fremd! Wer einmal gelogen hat, lügt immer! Das sind nur zwei von vielen Glaubenssätzen, zu denen wir tendieren, wenn wir im Laufe unseres Lebens genau damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Auch hier gilt: Lege derartige Trugschlüsse ab und lass dich vollkommen unvoreingenommen auf neue Bekanntschaften ein. Du wirst schnell Gefallen daran finden, Menschen kennenzulernen und sie zu nehmen, wie sie sind. Lass dich überraschen - es lohnt sich!

5. Du lernst niemanden kennen

Die meiste Zeit des Tages geht für die Arbeit drauf und am Abend hast du oft keine Lust, noch etwas zu unternehmen? Oder du bist mit deinen Freund:innen aus und bist insgeheim darauf aus, endlich angesprochen zu werden - doch nichts passiert? Warte nicht auf die Gelegenheiten! Warum ergreifst du nicht selbst die Initiative und sprichst jemanden an, die dir gefällt? Mit diesen 12 Sätzen kommst du ganz leicht ins Gespräch. Und selbst, wenn du einen Korb kassierst: Nimm es mit Humor. Es ist nichts dabei, sieh es gelassen. Außerdem gibt es genügend Dating-Apps, mit denen du kinderleicht von der Couch aus durch potenzielle Matches swipen kannst. An dieser Stelle gilt ebenfalls: Like doch mal nicht nur diejenigen, die deinem klassischen "Typ X" entsprechen.