ELF-Finale 2024: Rhein Fire vs. Vienna Vikings - Live im Free-TV und kostenlosem Livestream

Auf Schalke wird Geschichte geschrieben! Im legendären Fußballtempel treffen Rhein Fire und die Vienna Vikings im ELF-Finale aufeinander. Ein Duell der Giganten, das seinesgleichen sucht. Hier erfährst du, wo du das Spiel live im Free-TV und kostenlosem Stream verfolgen kannst.

ELF-Finale 2024: Wann spielt Rhein Fire gegen Vienna Vikings und wo?

Das große Finale der European League of Football steht kurz bevor! Am Sonntag, den 22. September, treffen Rhein Fire und die Vienna Vikings in der legendären Veltins Arena auf Schalke aufeinander, um den Meistertitel zu entscheiden.

Das Spiel wird im legendären Fußball-Stadion des FC Schalke 04 ausgetragen. Los geht es um 15:30 am Sonntag-Nachmittag.

Wo kann man das ELF-Finale 2024 im kostenlosen Livestream sehen?

Das Spiel Rhein Fire gegen Vienna Vikings wird im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum European League of Football Finale werden übertragen.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet ab 15:00 Uhr:

Wo kann man das ELF-Finale 2024 im Free-TV sehen?

Der frei empfangbare TV-Sender ProSieben überträgt das Championship-Game zwischen Rhein Fire und den Vienna Vikings am Sonntag live. Die Übertragung startet um 15:00 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Start auf Schalke ist dann um 15:30 Uhr.

ELF-Finale 2024: Fakten zum Duell Rhein Fire vs. Vienna Vikings

Datum: Sonntag, 22. September

Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Live im Free-TV: ProSieben

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 15:00 Uhr (Vorberichte)

Kostenlose Übertragung des ELF-Finals 2024 auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum ELF-Finale 2024 auf dem Handy oder Tablet

Um den Livestream auf Joyn zum ELF-Finale 2024 schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.

Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store.

Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das ELF-Finale heute auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

