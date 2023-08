Margot Robbie bricht als "Barbie" mit dem gleichnamigen Kinohit aktuell einen Rekord nach dem anderen. Jetzt wurde das Geheimnis um ihre Diät für den Film enthüllt.

Die "Barbie-Diät": So brachte sich Superstar Margot Robbie für den Film in Topform

Es ist der "It"-Film des Jahres: "Barbie" bricht aktuell einen Rekord nach dem anderen. Bereits in der dritten Kinowoche knackte der knallbunte Gute Laune-Hit die Milliarden-Marke. Einen entscheidenden Teil dazu beigetragen haben "Ken-Darsteller" Ryan Gosling sowie Margot Robbie, die in dem Kinoknaller in die Rolle von "Barbie" schlüpft. Die Hollywood-Beauty macht in der Verfilmung um die beliebten Plastikpuppen eine Topfigur - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie hat sie sich auf die Rolle vorbereitet?

Genau dieses Geheimnis wurde nun enthüllt. Wie Ernährungsexperten und -expertinnen laut "The Sun" berichten, habe sich die 33-Jährige an bestimmte Regeln gehalten, um im Film eine super Figur abzugeben. So habe Margot besonders auf Proteine gesetzt, um tagsüber lange satt zu bleiben. Auf Süßkram und Alkohol soll die Beauty zwar verzichtet haben, ansonsten sei ihr Speiseplan aber für eine typische "Hollwood-Diät" recht abwechslungsreich gewesen. Auch Kohlenhydrate standen täglich auf dem Speiseplan der Blondine.

Weg vom Standard-Ideal: Das macht die "Barbie"-Verfilmung so besonders

Zwar hat sich Margot Robbie auch ernährungstechnisch also auf den Film vorbereitet, doch eines soll dieser ganz bestimmt nicht sein: bestimmt von falschen Idealen. Sowohl Hauptdarstellerin Margot als auch Regisseurin Greta Gerwig wollen mit diesen brechen, nehmen sie aufs Korn und feiern Frauen im Allgemeinen. Ganz egal, welche Figur sie haben, welcher Nation sie angehören oder welche Vorlieben sie haben.

Die Message des Films: Jede Frau ist eine Barbie. So heißt es im Film: "All diese Frauen sind Barbie – und Barbie ist jede von ihnen." Es gehe um Menschlichkeit, wie Margot Robbie im Interview mit "t-online" betont. Und die kommt eben nicht nur in schlanken Topmodelmaßen, sondern auch in andere Formen und Farben. Entsprechend divers ist auch der Cast des Megahits. Neben Margot sind in dem Kinofilm unter anderem auch Issa Rae, Emma Mackey, Alexandra Shipp und Sharon Rooney zu sehen.