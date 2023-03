Met Gala 2023: Anna Wintour lädt Kardashians aus - DAS ist der Grund!

Das Wichtigste in Kürze Am 1. Mai 2023 steigt die legendäre Met-Gala in New York City.

Das Event gehört zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Mode-Szene.

Nur eingeladene Gäste dürfen bei der Gala erscheinen – Die Kardashians zählen offensichtlich dieses Jahr nicht dazu.

Es ist das große Event der Fashion-Welt: Die Met-Gala in New York City. Am 1. Mai findet die Veranstaltung wie jedes Jahr im Metropolitan Museum of Art statt. Organisiert wird das Ganze von der "Vogue" und ihrer Herausgeberin Anna Wintour. Und nur wer von ihr eingeladen wird, darf auch auf der Met-Gala erscheinen. Und Anna Wintour ist gnadenlos. Das bekommen jetzt offenbar die Kardashians zu spüren, denn scheinbar will die Veranstalterin den Kardashian-Clan nicht auf ihrer Gala haben.

Deshalb sollen die Kardashians auf der Met-Gala 2023 nicht eingeladen sein

Bei der Met-Gala kommt die Cremé de la Cremé Hollywoods zusammen. Nur die größten Stars der Szene werden zu dem Event eingeladen. Und laut dem Bericht liegt genau dort das Problem. Die Kardashians sollen in den Augen von Veranstalterin Anna Wintour keine echten Stars sein, sondern eher Influencer. Und genau wegen denen hat die Met-Gala in der Vergangenheit an Glanz verloren. Dass will Wintour wohl ändern und das Image der Gala wieder aufpolieren. Außerdem sollen Kim und der Rest des Kardashian-Clans in den Augen der "Vogue"-Chefin zuletzt für zu viele negative Schlagzeilen gesorgt haben.

Anna Wintour: Ihr Wort ist Gesetz

Sie hat bei der Met-Gala das sagen: Mode-Patriarchin Anna Wintour. Seit 1988 ist sie Chefin der US-amerikanischen "Vogue" und berüchtigt für ihre kompromisslose Art. Anna Wintour höchstpersönlich entscheidet, wer Jahr für Jahr zur Met-Gala kommen darf und wer nicht. Eine Einladung zum großen Fashion-Event ist daher eine große Ehre und gleichzeitig eine sehr kostspielige Angelegenheit. Denn trotz Einladung kostet die Teilnahme bei der Met-Gala 30.000 Dollar. Für die Kardashians eine Summe, die keine wirkliche Rolle spielen dürfte. Vorausgesetzt der Familien-Clan wird auch wirklich eingeladen.

Anna Wintour: Die Mode-Patriarchin und "Vogue"-Chefin hat bei der Met-Gala das sagen © REUTERS/ALESSANDRO GAROFALO

Met-Gala 2023: Kim Kardashian offenbar sauer

Offiziell ist noch nicht bekannt wer zur Met-Gala eingeladen ist und wer nicht. Dennoch haben wohl auch schon die Kardashians von den Gerüchten Wind bekommen. Vor allem Kim soll sauer über die Meldungen sein, denn sie war in den letzten Jahren regelmäßig zur Gala eingeladen. 2022 waren sogar noch alle Kardashians auf der Met-Gala. Khloé war damals zum ersten Mal eingeladen und sorgte gemeinsam mit Kim, Kourtney, Kylie und Kendall für Aufsehen. Ob die Kardashians auch in diesem Jahr wieder über den roten Teppich der Met-Gala laufen dürfen bleibt abzuwarten.