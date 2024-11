NFL Munich-Game: New York Giants gegen Carolina Panthers im kostenlosen Livestream sehen

Am Sonntag Nachmittag, den 10. November steigt das NFL Munich Game in der Allianz Arena. Die New York Giants treffen auf die Carolina Panthers. Hier findest du alle Infos zum kostenlosen Livestream.

NFL Munich-Game: Wann spielen die New York Giants und Carolina Panthers wo?

Beim diesjährigen NFL Munich-Game treffen die Giants aus New York auf die Carolina Panthers. Anpfiff in der Münchener Allianz Arena ist um 15:30 Uhr.

Die NFL ist längst nicht mehr nur eine US-amerikanische Angelegenheit. Schon 2005 gab es das erste Spiel außerhalb der Staaten. 2022 feierte die NFL ihre Deutschland-Premiere, als die Buccaneers in München siegten. In der aktuellen Saison fand sogar das erste NFL-Spiel in Brasilien statt.

Wo kann man das NFL-Spiel in München im kostenlosen Livestream sehen?

Das NFL-Spiel in München zwischen den New York Giants und Carolina Panthers wird im kostenfreien Livestream bei ran.de übertragen.

Hier geht's zum Livestream. Die Übertragung startet ab 15:30 Uhr:

NFL Munich-Game: Fakten zum Duell New York Giants vs. Carolina Panthers

Datum: Sonntag, 10. November

Anpfiff: 15:30 Uhr

Paarung: New York Giants vs. Carolina Panthers

Ort: Allianz Arena (München)

Kostenloser Livestream: ran.de

NFL International Games 2024: Paarungen, Datum, Termine, Orte

Philadelphia Eagles vs. Green Bay Packers (Sao Paulo, Brasilien) - Endstand 34:29 7. September, 2:15 Uhr:

6. Oktober, 15:30 Uhr: New York Jets vs. Minnesota Vikings im Tottenham Hotspur Stadium (London, England) - Endstand 17:23

13. Oktober, 15:30 Uhr: Jacksonville Jaguars vs. Chicago Bears im Tottenham Hotspur Stadium (London, England) - Endstand 16:35

New England Patriots vs. Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium (London, England) - Endstand 16:32 20. Oktober, 15:30 Uhr:

10. November, 15:30 Uhr: New York Giants vs. Carolina Panthers in der Allianz Arena (München, Deutschland) - zum Liveticker

NFL in München 2024: Wer tritt in der Halftime Show auf?

Die NFL-Fans in München dürfen sich auf ein besonderes Spektakel freuen. Neben dem Spiel selbst wird Machine Gun Kelly die Halbzeitpause mit einer energiegeladenen Performance bereichern. Der 34-jährige Musiker hat angekündigt, seinen Hit "Lonely Road" live zu spielen. "MGK" zeigt sich begeistert von der Leidenschaft der deutschen Fans.

Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet die Zuschauer in der Allianz Arena: Der deutsch-amerikanische Geiger David Garrett wird die US-Hymne spielen. Die deutsche Hymne übernimmt die Sängerin Florentina, die dieses Jahr die New-Music-Hotlist stürmte.

