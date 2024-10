"Red Bull Genova Cerro Abajo": Das härteste MTB-Rennen der Welt kommt endlich nach Europa! Die Infos und der Livestream

Welcome to Europe! Die "Red Bull Cerro Abajo" macht erstmalig Halt in Europa. Der nächste Stopp des härtesten MTB-Rennens der Welt ist am 20. Oktober in Genua. Alle Infos zum Event und den Livestream findest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Seit 20 Jahren wird die "Red Bull Cerro Abajo" bereits in Südamerika ausgetragen. Erstmalig kommt das Event für einen Halt nach Italien.

Alle Infos rund um das härteste MTB-Event der Welt und den Livestream-Link gibt es hier.

Die "Cerro Abajo" kommt nach Genua!

Unendliche Stufen, verwinkelte Gassen und atemberaubende Jumps. Ungefähr so kann man die "Cerro Abajo" beschreiben. Bereits seit 20 Jahren stürzen sich die härtesten Downhill-Rider der Welt engste Großstadt-Gassen hinunter. So wurden einige Treppen-Absätze und Hinterhöfe Latein-Amerikas zum Schauplatz der internationalen Mountainbike-Szene. Die bisherigen Austragungsorte hießen Valparaíso in Chile, Medellín in Kolumbien und Guanajuato in Mexiko.

Erstmalig kommt das Event nun nach Europa, genauer gesagt nach Genua, Italien. Am Sonntag, 20. Oktober, stürzen sich die wagemutigen Athleten ab 15:15 Uhr endlose Stufen-Reihen hinunter und schlängeln sich durch die engsten Gässchen Liguriens.

"Cerro Abajo" kostenlos im Livestream schauen Streame das Extrem-Event am 20. Oktober ab 15:15 Uhr

Alle Infos über den neuen Standort

Warum eigentlich Genua? Ganz einfach: Die Topografie der Hauptstadt Liguriens scheint wie gemacht für urbane Downhill-Exzesse! Knapp 250 Höhenmeter können innerstädtisch von den Hügeln der Stadt bis an Mittelmeer zurückgelegt werden. Die zwei Kilometer umfassende Rennstrecke führt einmal quer durch die Altstadt und beinhaltet 17 ehrfürchtige Obstacles. Auf der Route sind prinzipiell Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich.

It'll be an exceptional event, out-of-the-ordinary, in a wonderful city! Diego Caverzasi, MTB-Profi

Im Clip: Tomáš Slavík macht im Promo-Video Genua mit dem Bike unsicher

Mountainbiking in der Metropole

Doch die Durchführung des Innenstadt-Rennens in einer Metropole mit mehr als einer halben Million Einwohner:innen setzt natürlich einiges an Planung voraus. Viele der Obstacles können erst sehr kurzfristig aufgestellt werden, damit das Leben der Bevölkerung nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Der italienische Pro-Mountainbiker Diego Caverzasi war maßgeblich an der Planung beteiligt und kennt die Details: "Building a city route was quite a challenge because some of the features are complicated and most of the structures will only be installed at the last minute. The most difficult aspect has been the timing of set-up and dismantling as we're in the heart of a city."

"Genova Cerro Abajo" 2024: Wenn eine Großstadt zur Rennstrecke wird 1 / 4 © Red Bull / Gabriele Seghizzi Bei der "Cerro Abajo" geht es nur in eine Richtung: bergab! Und das über möglichst zehrende Treppenabsätze und schwindelerregende Obstacles. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Tomáš Slavík bahnt sich seinen Weg durch die Innenstadt Genuas. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Harter Untergrund. Die "Cerro Abajo" wurde weltberühmt aufgrund ihres roughen Terrains. Wer hier stürzt, kommt selten ungeschoren davon. © Red Bull / Gabriele Seghizzi Dieser Ausblick! Genua liegt im hügeligen Ligurien. Das naheliegende Finale Ligure gilt berechtigterweise als das europäische Bike-Paradies.

Das sind die Rider

Zur ersten europäischen "Cerro Abajo" sind 32 Athleten gemeldet, darunter Legenden wie der World-Cup- und Crankworxs-Gewinner Tomáš Slavík.

Natürlich dürfen auch die latein-amerikanischen Gäste nicht fehlen. Aus Brasilien ist der "Cerro Abajo"-Gewinner Valparaísos, Lucas Borba, dabei. Und auch Guanajuato-Gewinner Juanfer Vèlez lässt sich nicht lumpen und reist aus seinem Heimatland Kolumbien an. Alle drei Rider dürften beim Kampf um das Podium eine wichtige Rolle spielen.

Einen besonders nicen Shot lieferte übrigens Tomáš Slavík auf seinem Instagram-Kanal. Die Vielfalt der Urban-Downhill-Racing-Fans ist einfach grenzenlos!

Die erste europäische "Red Bull Cerro Abajo" siehst du am Sonntag, 20. Oktober, ab 15:15 Uhr live auf Joyn.

