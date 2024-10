"Red Bull Rampage" 2024 - Alle Infos zum Freeride-Event des Jahres: Rider, Startliste und Livestream

Die "Red Bull Rampage" ist zurück! An diesem Wochenende findet das größte Freeride-Spektakel der Welt bereits zum 18. Mal statt. Alle Infos rund ums Starterfeld, das diesjährige Setup und den kostenlosen Livestream findest du hier.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am 11. und 12. Oktober findet die "RedBull Rampage" 2024 statt.

In diesem Jahr gibt es eine historische Premiere: Erstmalig gehen auch Frauen in der staubigen Wüste Utahs an den Start.

Alle Infos rund um das Event sowie alle Infos zum Livestream kannst du hier nachlesen.

Das musst du über die "Red Bull Rampage" 2024 wissen

Historische Premiere bei der "Red Bull Rampage"! Zum erstem Mal in der Geschichte des spektakulären Freeride-Mountainbike-Events gehen auch Frauen an den Start. Dafür wird das Ausnahme-Event in diesem Jahr auf zwei Renntage erweitert.

Der Contest der Frauen findet am Freitag, 11. Oktober 2024, ab 3 Uhr morgens statt. Die Männer dürfen dann am Samstag, 12. Oktober, ab 18 Uhr ihr Können in der Wüste Utahs unter Beweis stellen.

Anzeige

Anzeige

Das sind die Rider:innen für 2024

In diesem Jahr begrüßt die "Rampage"-Family erstmalig auch Riderinnen in der Wüste Utahs. Acht der besten Freeride- und Downhill-Fahrerinnen werden sich um die spektakulärsten Jumps und flowigsten Lines bemühen.

Frauen

Camila Nogueira (ARG)

Casey Brown (CAN)

Chelsea Kimball (USA)

Georgia Astle (CAN)

Robin Goomes (NZL)

Vaea Verbeeck (CAN)

Vero Sandler (GBR)

Vinny Armstrong (NZL)

Männer

Das Feld der Männer zaubert jedem Downhill- und -Freeride-Fan da draußen direkt ein Lächeln ins Gesicht. Mit Cam Zink, Tom Steenbergen und Carson Storch sind die letztjährigen Podiums-Platzierten genauso vertreten wie Best-Trick-Winner Bienvenido Aguado. Hier findest du eine Übersicht aller Fahrer von A bis Z:

Adolf Silva (ESP)

Bienvenido Aguado Alba (ESP)

Brandon Semenuk (CAN)

Brendan Fairclough (GBR)

Cam Zink (USA)

Carson Storch (USA)

Clemens Kaudela (AUT)

Ethan Nell (USA)

Kurt Sorge (CAN)

Kyle Strait (USA)

Luke Whitlock (USA)

Reed Boggs (USA)

Szymon Godziek (POL)

Talus Turk (USA)

Thomas Genon (BEL)

Tom Isted (GBR)

Tom Van Steenbergen (CAN)

Tyler McCaul (USA)

"Bienves" brutaler Frontflip über das Canyon-Gap im Vorjahr bleibt ebenso wenig vergessen, wie Cam Zinks größter Step-Down Backflip, der ihm später zu Sieg verhelfen sollte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

So schaut es vor Ort aus

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich der diesjährigen Location. Erstmalig wird es zwei Austragungsorte geben. Die männlichen Rider starten am Austragungsort des Jahres 2018/2019, der damals als die steilste aller Locations in die Geschichte einging.

Links davon geht es für die Freeride-Athletinnen zu einem völlig neuen Abschnitt des Gebirgsteils.

Das ist die "Red Bull Rampage"

Erstmals wurde die "Rampage" 2001 ausgetragen, damals allerdings eher aus reiner Neugier. Die Veranstalter:innen wollten schlichtweg herausfinden, was in der Wüste Utahs so möglich ist. Spoiler: so einiges!

Mit ein paar Unterbrechungen findet das Ausnahme-Event mittlerweile zum 18. Mal statt. Selbstredend haben sich Preisgelder und das mediale Interesse seit der Premiere vor über zwei Dekaden vervielfacht.

Anzeige

Anzeige

Wenn die weite Wüste zum Spielplatz wird

Doch was macht den Contest so besonders? First of all: Die Landschaft! Das raue Terrain von Virgin im Südwesten Utahs ist einfach atemberaubend. Schwer vorzustellen, dass man diese eindrückliche Landschaft nach einem Besuch je wieder vergessen kann.

It's all about your line!

Egal, wo man hinschaut. Fast alle weltweit ausgetragenen Mountainbike-Contests haben eine Sache gemeinsam: es wird auf vorher festgelegten und bereits geshapten Trails gebrettert.

Ganz anders bei der "Red Bull Rampage": Hier ist jedem Fahrer und jeder Fahrerin die Wahl der richtigen Line selbst überlassen, festgelegt wird nur ein grobes Gebiet in Virgin, Utah. Und dann heißt es: "Ran an die Schaufeln!"

Es ist eine Menge Kreativität und noch mehr Schweiß gefragt, wenn es darum geht, eine smarte Route zu kreieren. Schließlich soll die Line am Ende gleichermaßen flowig sein, dicke Drops und spektakuläre Gaps enthalten, gleichzeitig aber nicht zu gefährlich für die Athlet:innen werden.

Die Rider:innen reisen deshalb mit ihren Teams schon weit im Voraus nach Utah, um ihre persönliche Lieblings-Line zu scouten und zu shapen. Diese Tage (und Wochen) werden auch Dig Days genannt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Das Event der Superlativen

Von Serien wie der "Enduro World Series" und dem "Downhill World Cup" über sich jährlich wiederholende Events wie "Hardline" in Wales oder das "Darkfest" bei Kapstadt, Südafrika, gibt es jede Menge action-geladene Hochkaräter für Fans und Sportler:innen.

Aber keines dieser Events hat je so eine Strahlkraft entwickeln können wie die "Red Bull Rampage". Die Kombination aus einzigartiger landschaftlicher Kulisse und individueller Streckenführung wären schon ein guter Grund einzuschalten.

Aber wenn dann noch die Crème de la Crème der Welt-Elite aus Downhill- und Freeride-Fahrer:innen mit kreativen neuen Lines und haarsträubenden Runs überrascht, ist jeder Fan des Genres gut beraten, sich an diesem Wochenende nichts weiter vorzunehmen.