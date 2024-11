Rugby "Autumn Nations Series" 2024: Frankreich - Argentinien heute hier im kostenlosen Livestream

Bereit für spannende Rugby-Duelle? Am kommende Wochenende kannst du die "Autumn Nations Series" 2024 erneut live auf Joyn kostenlos streamen und im Free-TV verfolgen.

"Autumn Nations Series": Wann und wo finden die Rugby-Spiele statt?

Am Freitag Abend geht es mit der "Autumn Nations Series" weiter. Die Nationalmannschaften von Frankreich und Argentinien treffen ab 21.10 Uhr deutscher Zeit im Stade de France in Paris - Saint Denis in Frankreich aufeinander. Die Übertragung beginnt um 20:55 Uhr. Samstag und Sonntag geht es dann mit spannenden Duellen weiter.

Vom 2. November bis zum 30. November werden insgesamt 21 Partien ausgespielt, darunter diverse Highlights für alle Rugby-Fans.

So tritt zum Beispiel der amtierende Weltmeister Südafrika unter anderem gegen Schottland und England an. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft ist nicht Teil der "Autumn Nations Series".

Wo werden die Spiele der "Autumn Nations Series" 2024 gestreamt?

Die spannenden Rugby-Duelle werden im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zu den Spielen findest du dort oder auf ran.de.

"Autumn Nations Series" 2024: Die nächsten Spiele live auf Joyn

Die kommenden Spiele im Livestream und Free-TV in der Übersicht:

Samstag, 9. November, ab 16.10 Uhr : England vs. Australien

Samstag, 9. November, ab 18.40 Uh r : Italien vs. Argentinien

Samstag, 9. November, ab 21.10 Uhr: Frankreich vs. Japan

Sonntag, 10. November, 14.40 Uhr : Wales vs. Fiji

Sonntag, 10. November, 17.10 Uhr : Schottland vs. Südafrika

Freitag, 15. November, 21.10 Uhr : Irland vs. Argentinien

Samstag, 16. November, 16.10 Uhr : Schottland vs. Portugal

Samstag, 16. November, 18.40 Uhr : England vs. Südafrika

Samstag, 16. November, 21.10 Uhr : Frankreich vs. Neuseeland

Sonntag, 17. November, 14.40 Uhr : Italien vs. Georgien

Sonntag, 17. November, 17.10 Uhr : Wales vs. Australien

Freitag, 22. November, 21.10 Uhr : Frankreich vs. Argentinien

Samstag, 23. November, 16.10 Uhr : Irland vs. Fiji

Samstag, 23. November, 18.40 Uhr : Wales vs. Südafrika

Samstag, 23. November, 21.10 Uhr : Italien vs. Neuseeland

Sonntag, 24. November, 14.40 Uhr : Schottland vs. Australien

Sonntag, 24. November, 17.10 Uhr : England vs. Japan

Samstag, 30. November, 16.10 Uhr: Irland vs. Australien

Alle Angaben beziehen sich auf deutsche Zeit.

Rugby Autumn Nations Series live: Was für ein Wettbewerb ist das?

Es handelt sich um eine Serie von internationalen Test-Spielen, die im November ausgetragen werden und an der die besten Mannschaften der Welt teilnehmen. Die Ergebnisse der Spiele fließen in die Rugby-Weltrangliste mit ein.

Rugby live: Diese Länder sind bei der "Autumn Nations Series" 2024 dabei

Die besten Rugby-Teams aus der südlichen Hemisphäre, Asien und Amerika treten im Rahmen der "National Autumn Series" gegen die Top-Mannschaften aus Europa an. In diesem Jahr sind insgesamt 14 Länder dabei.

Europa wird vertreten von England, Schottland, Irland, Italien, Frankreich, Wales, Portugal und Georgien. Weiterhin sind Neuseeland, Fiji, Australien, Argentinien, Japan und Südafrika am Start.

Kostenlose Übertragung der Rugby Autumn Nations Series 2024 auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.

