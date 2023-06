Das Wichtigste in Kürze In Woche 17 geht es für sechs Halbfinalistinnen um den Einzug ins Finale.

Das große GNTM-Finale am 15. Juni rückt in greifbare Nähe. Alle wichtigen Infos dazu findest du hier.

Die wichtigsten Infos rund um GNTM 2023 findest du hier. Welche Models schon raus sind und wer noch dabei ist, erfährst du in unserer Kandidatinnen-News.

Anzeige

Die Models sind auf der Zielgeraden. Wer schafft es ins Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023? Coco, Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien wollen sich ihren Traum von der Modelkarriere erfüllen.

Im Halbfinale von GNTM zählt jeder kleine Fehler

Doch zuerst müssen die Kandidatinnen sich den Herausforderungen im Halbfinale stellen. Auf die Models wartet ein "Cirque du Soleil"-Fotoshooting. In luftiger Höhe werden die Topmodel-Anwärterinnen von Fotograf Max Montgomery auf einem Trapez abgelichtet. "Wir stehen so kurz vorm Finale und man merkt wirklich, dass jeder kleine Fehler das Aus bedeuten kann. Hier kann sich gerade wirklich niemand sicher fühlen", weiß auch Kandidatin Selma.

Anzeige

Anzeige

Die Halbfinalistinnen beim "Cirque du Soleil"-Fotoshooting in der Übersicht

Vivien gibt alles auf der "Cirque du Soleil"-Schaukel in Woche 17. © ProSieben / Sven Doornkaat Schafft es Selma, beim Shooting in Woche 17 zu überzeugen? © ProSieben / Sven Doornkaat Coco gibt alles: Sie will ins Finale! © ProSieben / Sven Doornkaat; Somajia posiert beim "Cirque du Soleil"-Shooting in Folge 17. © ProSieben / Sven Doornkaat Mit ihrer Performance möchte Olivia punkten. © ProSieben / Sven Doornkaat Nicole auf der Schaukel beim "Cirque du Soleil"-Shooting: Kann sie in Woche 17 überzeugen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Wichtigster Walk von Staffel 18

Gemeinsam mit Designer Philipp Plein und Supermodel Elle Macpherson muss Modelchefin Heidi Klum entscheiden, welche Kandidatinnen sich den Einzug ins Finale verdient haben. In glamourösen Roben des Designers wollen die sechs Topmodel-Anwärterinnen die Gastjuror:innen und Heidi Klum im letzten Entscheidungs-Walk unter dem Motto "All Eyes On Me" von ihren Model-Fähigkeiten überzeugen.

Welche Kandidatinnen laufen am 15. Juni über den Final-Laufsteg in Köln und für wen platzt der Traum so knapp vor dem Ziel? Das siehst du in der Halbfinal-Folge am Donnerstag, 8. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.