Historisches Ereignis für deutsche Wrestling-Fans: Erstmals in der Geschichte der WWE findet ein sogenannter Premium-Live-Event in Deutschland statt. Der amtierende WWE World Heavyweight Champion und Österreicher Gunther setzt seinen Titel am Samstag bei "Bash in Berlin" aufs Spiel. Zwei Tage später läuft das Event dann im Free-TV - kostenlos auf Joyn oder auf ProSieben MAXX.

Das Wichtigste in Kürze "Bash in Berlin" findet am Samstag, 31. August 2024, live in der Uber Arena in Berlin statt.

ProSieben MAXX und Joyn übertragen das Premium-Live-Event zwei Tage später kostenlos und in voller Länge.

Auch die wöchentliche Show "WWE Smackdown" wird bereits am Freitag gezeigt.

Die Startzeiten und die deutschen Kommentatoren der Shows stehen bereits fest.

Übertragung, Uhrzeit, Startzeit, Stream: Das ist über "WWE Bash in Berlin" 2024 bereits bekannt

Es ist ein Wrestling-Hammer für deutsche Fans: Nicht nur, dass erstmals ein WWE-Premium-Live-Event in Deutschland über die Bühne geht, sondern auch, dass dieses wenige Tage danach kostenlos und in voller Länge im Free-TV zu sehen ist.

ProSieben MAXX und Joyn zeigen am Montag, 2. September 2024, "Bash in Berlin" aus der Uber Arena in Berlin. Um 22 Uhr geht's los, die Übertragung ist bis 1:50 Uhr geplant. Zuletzt waren auch "WWE Money In The Bank" und der "WWE SummerSlam" auf ProSieben MAXX und Joyn in voller Länge zu sehen.

ProSieben MAXX und Joyn übertragen auch "Smackdown" kostenlos im Free-TV

Die deutschen Kommentatoren Manuel Thiele und Sebastian Hackl werden am Samstag bei "WWE Bash in Berlin" direkt am Ring am Kommentatoren-Pult sitzen und auf ProSieben MAXX und Joyn zu hören sein.

Bereits am Freitag, 30. August 2024, findet auch die wöchentliche Show "WWE Smackdown" in Berlin statt. Diese Ausgabe ist ebenfalls auf ProSieben MAXX und Joyn zu sehen. Los geht's am Freitag, 30. August 2024, um 22:10 Uhr. Holger Böschen und Walandi Tsanti kommentieren die Matches aus der Uber Arena.

"WWE Bash in Berlin": Das ist die Match Card in der Uber Arena