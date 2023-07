2000er-Trend: GNTM-Jurorin Heidi Klum lässt ihren Tanga im Y2K-Stil lässig hervorblitzen

It's getting hot in here! Topmodel Heidi Klum rockt in der 16. Folge von "Germany's Next Topmodel" einen gewagten Retro-Denim-Look. Eine tiefsitzende Baggy Jeans, ein transparentes Oberteil und stylishe Dessous dazu - Heidi zeigt, wie man den aktuellen Modetrend perfekt umsetzt.

Heidi Klums sommerlicher Y2K-Look

Eins ist sicher: Nicht nur durch die Temperaturen in der Wüste kommen die Models und "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider, die in Folge 16 von GNTM 2023 zusätzlich als Gastjurorin dabei ist, ganz schön ins Schwitzen. Nach Double Denim, Leo-Look, Overknees-Outfit und Monochrom-Mode setzt die GNTM-Chefin diese Woche auf den lässigen Y2K-Frühjahrstrend 2023 - und lässt damit tief blicken. Denn aus ihrer angesagten Low-Waist-Jeans blitzt ein schwarzer String-Tanga hervor. Als wäre das nicht schon heiß genug, kombiniert Heidi dazu ein bunt gemustertes, hochgeschlossenes Oberteil, das leicht transparent ist. Mit spitzen, blauen Pumps und der farblich passenden Sonnenbrille rundet Heidi ihr Outfit ab und schafft einen extravaganten Sommerlook.

Wer kennt's nicht? Zum Sommeranfang können die Nächte noch ganz schön kalt sein. Dafür hat Heidi ihren langen Fake-Fur-Mantel parat. Sein buntes Muster ist nicht nur ein echter Eyecatcher, sondern harmoniert auch mit dem restlichen Look.

Eine Hom­mage an die 2000er- Heidi Klum lässt aus der Low-Waist-Jeans einen Tanga herausblitzen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Y2K-Fashion: Dieser Trend steckt hinter Heidis Outfit

Wir haben sie geliebt und auch gehasst: die Modetrends der Nullerjahre. Bauchfreie Tops, sportliche Jogginghosen und bunte Looks - diese auffälligen Stylings gehören ab sofort nicht mehr der Vergangenheit an. Denn ungefähr 20 Jahre später gehören diese Fashion-Pieces wieder zu den absoluten Must-haves in unserem Kleiderschrank.

Stars wie Hailey Bieber oder auch Bella Hadid sind schon lange Fans des Y2K-Looks und präsentieren ihn auf ihren Social Media Accounts. Vor allem durch TikTok und die Gen-Z nimmt der Hype gerade nochmal an Fahrt auf. Also keine Scheu vor blauem Lidschatten, Lipgloss und knappen Outfits: die 2000er sind zurück!

Im Clip: Die 2000er-Mode ist zurück!

Nicht nur Heidi Klum zog mit ihrem Dessous-Blitzer oder ihrem Mega-Aussschnitt in Cannes alle Blicke auf sich. Auch weitere Stars zeigten gern mal etwas mehr auf dem roten Teppich. Sängerin Lady Gaga begeisterte uns auf den Oscars 2023 mit einem imPOsanten Auftritt. Ihr schwarzes Naked Dress von Versace hatte einen Rückenausschnitt, der bis zum Hintern reichte. Ein absoluter Hingucker!