Während Frauen meist die ganze Vielfalt an Cremes, Seren und Lotionen besitzen, kommt Mann im Bad oft mit dem Nötigsten aus. Doch für eine gepflegte und gesunde Haut sollten auch die Herren auf bestimmte Skincare-Produkte nicht verzichten.

Nicht umsonst wird bei Pflege für eine männliche Zielgruppe oft mit 5-in-1-Waschlotionen und ähnlichem geworben. Es soll praktisch sein und schnell gehen. Doch in den letzten Jahren werden auch Männer immer offener für neue Grooming-Routinen und das Thema Hautpflege. Gut aussehen und ein positives Körpergefühl wollen wir schließlich alle. So wenig wie möglich, so viel wie nötig lautet die Devise. Und da gibt es fünf Produkte, auf die der moderne Mann nicht verzichten sollte.

Welchen Hauttyp habe ich?

Bevor du dich in Drogerie oder Parfümerie jetzt direkt eindeckst, solltest du ein paar Tipps beachten. Nicht jede Creme ist für jede Haut geeignet. Dafür ist es wichtig, erst einmal zu wissen, welchen Hauttyp du hast. Es gibt vier verschiedene Grundtypen: Trockene, normale und empfindliche Haut sowie Mischhaut. Zur ersten Kategorie gehörst du, wenn deine Haut oft spannt und sich trocken oder schuppig anfühlt. Ein normales Hautbild wirkt glatt, gut durchblutet und hat keine Unreinheiten. Sensible Typen neigen zu Irritationen und Rötungen. Menschen mit Mischhaut haben hingegen oft trockene Stellen an den Wangen, während die T-Zone - also Stirn, Nase und Kinn - schnell glänzt.

Reinigung für Männerhaut

Morgens aufstehen, ein wenig Wasser ins Gesicht und los geht’s? Leider keine gute Idee. Damit Pickel keine Chance haben, führt kein Weg an einer Reinigung vorbei - am besten nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen. So kannst du deine Poren von Schmutz, Schweiß und Talg befreien. Männer produzieren durch vermehrte Talgdrüsen fast doppelt so viel davon wie Frauen, was schnell zu Unreinheiten führt. Wasser allein reicht zum Säubern nicht aus, da es Fett und Co. nicht lösen kann. Zudem ist das aus der Leitung meist recht kalkhaltig, was unangenehm austrocknet und die Hautbarriere aus dem Gleichgewicht bringen kann. Stattdessen kannst du auf Gesichtswasser setzen oder zu einem Reinigungsgel greifen und dies in kreisenden Bewegungen einmassieren. Im Anschluss wird es abgespült.

Pflege für den Mann

Vermutlich kennst du das Gefühl, wenn die Haut nach dem Duschen spannt. Das ist nicht nur unangenehm, es lässt den Teint auch spröde, fahl und grobporig wirken. Deshalb ist es wichtig, dass du deine Haut regelmäßig, im Idealfall im Anschluss an die Reinigung, mit Feuchtigkeit versorgst. Je nach Hauttyp solltest du deine Gesichtscreme auf deine Bedürfnisse abstimmen. Bei schuppiger, trockener Haut greifst du am besten zu einer reichhaltigen Gesichtscreme. Bei fettiger Haut solltest du auf Produkte setzen, die Feuchtigkeit spenden, ohne dabei zu fetten. Wenn nichts davon auf dich zutrifft, dann kannst du eine Gesichtscreme für normale Haut wählen.

Sonnenschutz für ihn

Das ultimative Beauty-Must-have: Sonnencreme schützt vor Hautalterung sowie Hautkrebs und sollte nicht nur im Sommerurlaub getragen werden. Hautärzt:innen und Dermatolog:innen predigen nicht ohne Grund immer wieder, UV-Schutz in die tägliche Gesichtspflege-Routine zu integrieren. Wir sind sowohl UV-A-Strahlen als auch UV-B-Strahlen auch im Winter und bei Bewölkung ausgesetzt, sobald wir vor die Tür treten.

Aftershave nach der Rasur

Wenn du dich regelmäßig rasierst, weißt du, wie gereizt deine Haut danach sein kann. Deshalb gibt es auch hier Produkte, die schützen und pflegen. Während der Rasur solltest du auf Schaum oder Gel nicht verzichten. Im Anschluss kühlt und beruhigt ein Aftershave, zum Beispiel mit Panthenol oder Aloe vera. Das kann ebenfalls Hautirritationen im Nachhinein vorbeugen.

Anti-Aging für Herren

Auch wenn ein paar Lachfalten um die Augen sexy sein können, sollen es nach Möglichkeit keine tiefen Kerben werden. Und da schwört der moderne Mann auf Anti-Aging-Pflege. Vor allem Inhaltsstoffe wie Hyaluron oder Koffein können die verschiedenen Partien im Gesicht bei regelmäßiger Anwendung straffen und beleben. Du kannst sowohl Cremes für das ganze Gesicht verwenden als auch welche, die speziell auf die dünnere Haut um die Augen abgestimmt wurden.