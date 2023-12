6 festliche Make-up-Looks, die an Weihnachten und Silvester 2023 voll im Trend liegen!

Von klassischem Rot auf den Lippen, Smokey Eyes in satten Farben wie Smaragdgrün oder Burgunderrot bis zu feinem Schimmer auf den Wangen - wir haben die schönsten Make-up-Trends für deinen glamourösen Auftritt an Weihnachten und Silvester!

1. Klassisch rote Lippen an Weihnachten

Gerade in der Weihnachtszeit haben rote Lippen eine ganz besondere Wirkung: Die festliche Atmosphäre, das warme Kerzenlicht und das strahlende Lächeln in Kombination mit rotem Lippenstift verleihen jedem Look Eleganz. Egal, ob du dich für ein mattes Finish, einen glänzenden Effekt oder sogar ein wenig Glitzer entscheidest, rote Lippen sind der perfekte Begleiter fürs Weihnachts-Make-up. Sie machen dich zur strahlenden Diva auf jedem Weihnachts-Event. Das Schöne am roten Hingucker? Er passt zu jedem Hauttyp und jedem Outfit.

Rote Lippen sind wie "Kevin - Allein zu Haus": ein Weihnachtsklassiker. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heim, Hair&Make-up: Anna Melmann

2. Festliche Smokey Eyes

Smokey Eyes können wunderbar in weihnachtlichen Farben wie Tannengrün, Burgunderrot oder schimmerndem Gold oder Silber interpretiert werden. Die rauchig verblendeten Lidschatten verleihen den Augen Tiefe und Sinnlichkeit. Indem du traditionell weihnachtliche Farben und schimmernde Nuancen wählst, kannst du deine Augen perfekt an die Weihnachtszeit anpassen. Der perfekte Blickfang für deinen Weihnachtslook 2023!

Glamouröse Smokey Eyes sind das ideale Augen-Make-up für die Weihnachtszeit. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heim, Hair&Make-up: Anna Melmann

3. Glitzernde Akzente

Schimmer & Glitter sind auch dieses Jahr ein absolutes Must-have für Weihnachts- und Silvester-Looks. Aber bitte darauf achten, keine kritischen Glitzerprodukte zu verwenden, um den festlichen Glanz zu erzeugen. Funkelnde Details verleihen einem Look eine extravagante Note und sorgen dafür, dass man aus der Menge hervorstecht. Du kannst Glitzerpigmente auf vielfältige Weise ins Make-up integrieren. Zum Beispiel mit schimmerndem Lidschatten in Gold, Silber oder Champagner. Ein Hauch von Highlighter unterm Brauenbogen schenken eine leuchtende Augenpartie. Funkelnder Lipgloss oder glänzende Lippenstifte zaubern verführerische glossy Lips. Cremesticks oder Puder mit Glitzerpartikeln auf den Wangenknochen, dem Nasenrücken und dem Amorbogen sorgen für Glow à la J.Lo.

Glitter geht immer - vor allem an Weihnachten und Silvester! © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heim, Hair&Make-up: Anna Melmann

4. Gold- und Silbertöne

Gold und Silber sind die ultimativen Stars für festliches Weihnachts-Make-up. Diese metallischen Nuancen strahlen mit der Weihnachtsdeko um die Wette. Für die Augen kannst du goldene oder silberne Lidschatten verwenden - einfach auf das bewegliche Lid auftragen oder in der Lidfalte Akzente setzen. So bringt man die Augen zum Strahlen. Wenn du einen besonders auffälligen Look bevorzugst, sind goldene oder silberne Eyeliner eine großartige Wahl für weihnachtliche Styles.

Etwas Silber und Gold auf Lippen, Augen oder Wangen wirkt glamourös und festlich. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heim, Hair&Make-up: Anna Melmann

5. Farbige Eyeliner

Ein besonderer Trend im Weihnachts-Make-up 2023 sind extravagante Eyeliner in Trendfarben. Statt uns auf klassisches Schwarz zu beschränken, lassen wir in dieser Wintersaison der Kreativität freien Lauf lassen und verwenden farbige Eyeliner, um die Augen in Szene zu setzen. Ein grüner, oranger, roter, blauer oder violetter Lidstrich gibt dem Look einen frischen, aufregenden Touch. Experimentiere vorab ein wenig mit verschiedenen Farben und Stilen, um den perfekten Look für die Feiertage zu finden!

Bunter Eyeliner sorgt für Abwechslung beim Weihnachts-Make-up. © Foto: Jonathan Gordon, Styling: Sabrina Heim, Hair&Make-up: Anna Melmann

6. Natürliche Wangen und Lippen

Für ein festliches Weihnachts-Make-up kannst du auch auf natürliche Wangen und Lippen setzen. Dieser No-Make-up-Look betont deine Vorzüge, ohne überladen zu wirken. Dezentes Rouge oder Contouring, das die Wangenknochen leicht hervorhebt, ohne zu stark aufzutragen, eignet sich optimal. Bei den Lippen auf zarte Rosatöne, neutrale Nuancen oder leichte Gloss-Effekte zurückgreifen, um einen natürlichen und dennoch glamourösen Look zu erzielen. Dieser Stil verleiht deinem Make-up einen dezenten Flair und eignet sich perfekt für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder den Neujahrsbrunch. So kannst du die festliche Stimmung genießen und gleichzeitig stilvoll aussehen, ohne übertrieben geschminkt zu wirken.