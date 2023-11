Adeles erste eigene Beautylinie? Alles, was wir bis jetzt wissen

Sängerin Adele plant offenbar, in ein weiteres Business zu investieren: Sie soll ihr eigenes Kosmetikunternehmen "The Shelbourne Collective" gegründet haben. Ein zweites Standbein oder ein Karrierewechsel wie bei Rihanna?

Anzeige

Popstar Adele steigt in die Kosmetik-Branche ein

Eine eigene Kosmetiklinie steht im Mittelpunkt ihres neuen Projektes. Damit möchte Adele ihren Fans offenbar die Möglichkeit geben, ihren eigenen Look, wie die legendären Smokey-Eyes, ganz einfach nachzustylen. Der "Mirror" spekuliert darüber, dass Adele möglicherweise ihre eigene Linie von Schönheitsprodukten einführen könnte, wie eben jenen Lidschatten, den ihr Visagist für ihre bekannten rauchigen Lidschatten verwendet. Auch ein intensiver Eyeliner, mit denen der ikonische Lidstrich von Adele nachempfunden werden kann, soll die Kollektion enthalten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Vielleicht ist die Produktpalette sogar weitaus größer: Neben Augen-Make-up wird auch über Körperpflegeprodukte, Lippenstifte, Lippenbalsam, Parfüm, Schmuck, Uhren und sogar Unterwäsche spekuliert. Als Tätigkeit des neuen Unternehmens "The Shelbourne Collective" sind "spezialisierte Design-Aktivitäten" eingetragen, was reichlich Spielraum lässt.

Sollten sich Fans jetzt Gedanken machen, dass Adele das Mikro, dass sie derzeit bei ihren Shows in Las Vegas schwingt, an den Nagel hängt? Das bleibt abzuwarten - aber bekannt ist ja, dass sich Adele gerne mal Zeit zwischen ihren neuen Alben lässt. Vielleicht ist das ja eine Beschäftigung, wenn sie gerade nicht neue Songs einsingt?

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Smokey Eyes selber schminken

Auch diese Sängerinnen sind in der Kosmetik-Branche erfolgreich

Die Idee eines zweiten Standbeins in der Kosmetik-Branche ist nicht neu, einige Sängerinnen sind bereits mit einer eigenen Kosmetikmarke erfolgreich. Denken wir nur an Rihanna, die mit ihrem Kosmetiklinie Fenty die Beauty-Industrie revolutionierte. Rihanna hat seither nur noch wenig Musik herausgebracht, da sie sich in der Mode- und Fashionwelt super wohlzufühlen scheint. Anders Selena Gomez oder Ariana Grande, die mit Schönheits- und Make-up-Produkten überaus erfolgreich sind, aber dennoch weiter im Recording-Studio stehen.

Anzeige

Sängerin Adele immer wieder in den Schlagzeilen

In den letzten Jahren wurde viel über Adele geredet - nicht nur über ihre Musik. Auch ihr Gewichtsverlust von fast 50 Kilogramm wurde viel diskutiert, denn damit wurde die Sängerin zum Idol aller Abnehmwilligen. Und erst kürzlich war sie wieder in den Schlagzeilen, nachdem sie auf der Konzertbühne in Las Vegas ein ehrliches Geständnis zu ihrem Alkoholproblem gemacht hatte.

Anzeige