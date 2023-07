Als Model bewerben: So punktet ihr bei den Agenturen von Gigi Hadid, Heidi Klum & Co.

Berufswunsch Topmodel - das haben viele Frauen und Männer auf der ganzen Welt. Aber wie geht man vor? Wir checken die besten Agenturen in der Modewelt und geben Tipps, wie das mit der perfekten Bewerbung bei einer der namenhaften Modelagenturen klappen könnte.

Model werden: Das gibt's bei der Agentur-Bewerbung zu beachten

Checkt immer wieder, ob die Agentur eurer Wahl Castings, Open Calls oder Scoutings abhält. Ansonsten kann man sich bei den meisten auch online melden. Dazu am besten die Websites nach Infos durchsuchen, da sich hier immer wieder etwas ändern kann. Will man international mit einer ausländischen Agentur durchstarten hilft es, gutes Englisch zu können. Wichtig: Der oder die Bewerber:in muss 18 Jahre alt sein oder eine Einverständniserklärung der Eltern mit abgeben.

Außerdem steht und fällt die Bewerbung mit den Fotos, die ihr mitschickt. Die meisten Agenturen wollen immer die gleiche Art von Bildern, auch Polaroid oder kurz Polas genannt. Denn bei den Fotos soll es sich nicht um wahnsinnig aufregende Fotoshootings in Prêt-a-Porter-Klamotten handeln, sondern um Schappschüsse - eben wie man sie vom Polaroid kennt. Manche Agenturen wollen zudem ein Video von einem Walk in High Heels (einfach 2,3 Mal auf und ab gehen) und erfragen oft auch die Social Media Profile. Also hier erstmal aufräumen, denn Partyfotos kommen nicht gut an!

Ganzkörperfoto frontal: Hier können die Haare offen getragen werden, das Gesicht sollte entspannt und eher ernst sein. Der Blick geht direkt in die Kamera - keine ausgefallenen Posen, sonder lieber nur das Gewicht verlagern oder mit der Platzierung der Beine spielen. Ganzkörperfoto seitlich: Die Agentur will dein Profil sehen, also schaue nicht in die Kamera, sondern zeige nur eine Seite deines Gesichts. Nahaufnahme mit Anschnitt Oberschenkel: Hier solltest du wieder (entspannt und eher ernst) in die Kamera schauen. Angeschnitten wird circa ab Mitte Oberschenkel. Nahaufnahme Gesicht Frontal: Entspannt in die Kamera schauen und vor allem: Haare aus dem Gesicht! Langes oder mittleres Haar zu einem Dutt oder Zopf zwirbeln, kürzeres Haar hinter die Ohren stecken oder aus dem Gesicht kämmen. Nahaufname Gesicht im Profil: Ebenfalls die Haare aus dem Gesicht binden oder stylen und dann mit entspanntem Gesicht nicht in die Kamera schauen, sondern das Profil zeigen. Wichtig: Der Körper muss ebenfalls im Profil stehen, sonst wirkt es komisch eingedreht. Personality-Bild: Hier kann man die eigentliche Persönlichkeit zur Schau stellen und endlich auch auf einem Bild lachen.

Allesamt sollten gut ausgeleuchtet, aber natürlich wirken und vor einem ruhigen Hintergrund geschossen werden. Zum Beispiel vor einer Wand mit hellem Tageslicht. Und keine Retusche oder gar einen Filter nutzen!

In Sachen Kleidung: weniger ist mehr. Oft reichen ein eng anliegendes T-Shirt oder Tanktop und eine enge Hose, wie eine Skinny Jeans oder Leggings. Wichtig dabei ist, dass man euren Körper vom Foto gut sehen kann. Hohe Schuhe sind von Vorteil. Nacktbilder oder Bikini- oder Unterwäschefotos als Forderung für eine Bewerbung sind Zeichen, dass die Agentur unseriös ist.

Minimalismus gilt auch für Haare, Nägel und Make-up. Hier maximal ein dezentes Tages-Make-up bestehend aus etwas Concealer, etwas Blush, etwas Brauenstift und klare Mascara verwenden. Die Haare sollten frisch gewaschen sein und so fallen, dass man sie offen wie auch aus dem Gesicht tragen kann. Die Nägel sollten, egal ob mit Nagellack oder Gelmaniküre, gepflegt, aber natürlich sein.

Die meisten Agenturen haben den vermeintlich idealen Modelmaßen den Kampf angesagt und man kann sich mit jeder Kleidergröße bewerben. Trotzdem sollte man sich schon mal darauf einstellen, dass man eventuell angehalten wird abzunehmen - und im Zweifel lieber eine Agentur finden, die zu einem selbst passt, als sich für eine Agentur abzumagern. Die beste Erfolgsgeschichte in dieser Hinsicht ist Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak, die als Plus-Size-Model eine steile Karriere hinlegt.

Grundsätzlich sollte man nebenbei auch an einem Portfolio arbeiten - etwa ähnlich der Modelmappe, die man aus GNTM kennt. Hier lohnt es sich (lokale) Fotograf:innen anzuschreiben und um ein kostenloses Test-Shooting zu bitten. Wichtig: Nehmt immer eine Person eures Vertrauens mit, damit ihr euch nicht in unschönen Situationen wiederfindet. Und: Ihr habt immer das Recht, Nein zu sagen, wenn euch ein Motiv oder eine Idee nicht gefällt. Dem Fotograf oder der Fotografin seid ihr nichts schudlig - sie bekommen ja ebenso tolle Fotos für das eigene Portfolio.

Elite Model Management

Mit der Gründung 1977 wurde Elite Models schnell international einflussreich und gefragt, mit Büros in Miami, Los Angeles, New York und Toronto. Die Agentur hat viele erfolgreiche Models entdeckt und gefördert, die zu internationalen Superstars wurden. Darunter auch Namen wie Kendall Jenner, Karlie Kloss, Cindy Crawford, Naomi Campbell oder Heidi Klum. Auch GNTM-Gewinnerin Vanessa Fuchs oder Nina Agdal, die Ex von Leonardo DiCaprio, sind bei Elite Model Management unter Vertrag.

Momentan finden keine Open Calls, Castings und Scoutings statt. Der beste Weg, sich für das Modelmanagement zu bewerben ist via Mail.

Ford Models

Bereit 1946 wurde Ford Models in New York gegründet und sie gehören seitdem zu den einflussreichsten internationalen Modelagenturen. New York, Paris, Los Angeles, Miami und Chicago sind Sitze der laut "Forbes Magazine" wichtigsten Modelagentur der Welt. Models, die mit der Agentur gearbeitet haben, sind unter anderem Elle Macpherson, Chanel Iman, Naomi Campbell, Bella Hadid oder Christie Brinkley.

Open Calls sind Montag- Mittwoch von 14:00-16:00 Uhr in Chicago, für alle anderen Städte muss man sich auf der Website über ein Formular anmelden. Für's Scouting ist es wichtig, die Haare zurück zu tragen, figurbetonte Kleidung anzuhaben und absolut kein Make-up.

Louisa Models

Die wohl bekannteste Modelagentur in Deutschland hat auch in der Modeszene einen guten Ruf. Die Agentur hat viele Talente entdeckt und gefördert - darunter auch die ehemalige GNTM-Kandidatinnen Soulin Omar, Elena Carrière und Taynara Wolf oder die GNTM-Siegerinnen Cèline Bethmann und Kim Hnizdo. Auch Heidi Klum, Claudia Schiffer, Lena Gercke und Julia Stegner haben mit Louisa Models zusammengerarbeitet.

Auch bei Louisa Models kann man sich über ein Kontaktformular melden. Als Vorraussetzung geben sie an, dass man als Frau mindestens 1,75 cm groß ist und zwischen 14-20 Jahren alt ist. Als Mann muss man die 1,85 cm mindestens erreichen und man muss zwischen 18-25 Jahren sein.

IMG Models

Die Modelagentur wurde 1987 in New York gegründet und gehört heute zu den Top-Modelagenturen der Welt. Neben New York sitzt die Agentur auch in den Modestädten Mailand, Paris, London, Los Angeles und Sydney. Ihre Agenturliste liest sich wie das Who-is-Who der Fashionszene. Zu ihren Models gehören so große Namen wie Iris Law, Lily Donaldson, Lily Aldridge, Miranda Kerr, Precious Lee, Romee Strijd, Taylor Hill, Ashley Graham, Bella Hadid und ihre Schwester Gigi Hadid, Chanel Iman, Emily Didonato, Hailey Bieber, Lily Cole, Milla Jovovich, Poppy Delevigne, Elsa Hosk, Jourdan Dunn, Natalia Bryant und Camila Morrone.

IMG warnt extra auf ihrer Seite davor, dass sie keine Scouts auf den Straßen haben und man Leuten, die sich als solche Talent-Sucher ausgeben nicht glauben soll. Stattdessen finden alle Scoutings über den Instagram-Kanal WeLoveYourGenes statt. Hier kann man sich entweder per DM mit den wichtigsten Fotos und Infos melden oder auf der eigenen Instagram-Page den #wlyg unter Castingvideos - und fotos setzen. Mehr Infos zu beiden möglichen Applikationen gibt's als Highlightstory bei WeLoveYourGenes.

Wilhelmina Models

Willy, wie sich die Modelagentur selbst bezeichnet, wurde 1967 in New York gegründet und hat nun neben den Hauptsitz im Big Apple auch Offices in London, L.A. und Miami. Neben klassischen Models hat die Agentur auch Influencer als eigene Kategorie - und unter ihnen Namen wie Jocelyn Chew, Aisha Potter oder Flaviana Matata. Zu den wohl bekanntesten Models, die mit Wilhelmina Models gearbeitet haben oder es immer noch tun, gehören unter anderem Topmodels und GNTM-Gastjurorinnen Karolína Kurková und Coco Rocha, Soo Joo Park oder Amber Valletta. Auch Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato gehörte dazu.

Die Agentur warnt ebenfalls vor zwielichtigen Betrügern, die sich als Modelagenten ausgeben und gibt an, in einem solche Falle möge man immer eines ihrer Offices kontaktieren und checken, ob die Person wirklich bei Wilhelmina Models arbeitet. Ansonsten kann man sich direkt über ein Formular auf der Website bewerben.

Premier Model Management

Premier Model Management ist eine der wichtigsten Agenturen in London. Einige bekannte Models, die bei ihnen unter Vertrag standen oder stehen, sind die 90er-Supermodels Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Cindy Crawford, und die Cool-Girls der 2000er Agyness Deyn und Lara Stone. Auch GNTM-Gewinnerinnen Sara Nuru und Luisa Hartema waren bei der Agentur. Als Premier Artist arbeiten auch Bar Refaeli, Kelis, Lottie Moss, Tanya Burr oder Sophia Hadjipanteli dort - dank ihrer großen Followerschaft auf Social Media.

Über das Formular auf der Website kann man sich als Model bei Premier bewerben. Vorraussetzung: Frauen müssen mindestens 1,75 m sein und Männer mindestens 1,82 m. Außerdem werden im Londoner Office wöchentliche Walk-Ins veranstaltet von Montag bis Donnerstag (zwischen 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr), bei denen man ohne Termin sein Glück versuchen kann.

Storm Model Management

Ebenfalls in London sitzt die Anfang der 80er gegründete Agentur Storm Models. Ihr Auge für Talente hat dazu beigetragen, die Karrieren von den wohl bekanntesten britischen Models Kate Moss und Cara Delevigne zu launchen. Die Agentur hat auch eine Abteilung für Talentmanagement, in der sie Schauspieler, Musiker und andere Künstler vertritt.

Zu den wohl bekanntesten Namen gehören die Victoria's Secret-Model Josephine Scriver und Behati Prinsloo, Carla Bruni, Cindy Crawford, Karolína Kurková, Soo Joo Park, die Ladies Kitty, Amelia und Eliza Spencer (die Nichten von Lady Diana!), Andreja Pejic, Ex-Pussy-Cat-Doll Kimberly Wyatt, Game-of-Thrones-Star Natalie Dormer, und Elvis Enkelin Riley Keough

Als Walk-In kann man Montag bis Freitag zwischen 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr vorbeischauen und sich vorstellen. Alternativ bewirbt man sich per Formular auf der Website. Auch Storm Models warnt vor Fake-Agenten und bittet alle, die auf der Straße angesprochen werden, sich erst bei ihnen rückzuversichern. Einen Tipp geben sie auch noch an die Hand: Alle Mails von echten Storm-Mitarbeiter:innen enden auf @stormmanagement.com, @stormartists.com oder @stormvision.co.uk.

Models 1 Agency

Bei der 1968 gegründeten Londoner Agentur war (und ist) Model und Stilikone Twiggy unter Vertrag. Sie war dank ihres sogenannten Mod-Stils, ihren Fake Lashes und dem Pixie Cut das erste Supermodel der Welt. Models 1 Agency selbst bezeichnen sich als maßgeblichen Bestandteil der britischen Modeindustrie und als die Nummer eins Agentur Europas. Auch heute hat die renommierte Agentur ein paar der angesagtesten Fashion-Gesichter unter Vertrag: Darunter Irina Shayk, Linda Evangelista, Julia Stegner, Lara Stone, TikTok-Star und Model Maddie White, Olivia Palermo, Nadja Auermann oder Wallis Day.

Bewerben kann man sich für Models 1 Agency über ein Formular auf der Website. Castings auf der Straße kommen fast nicht vor - und wenn sollte man auch hier abgleichen, ob diese auch wirklich von Agentur durchgeführt wurden.