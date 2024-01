Angesagte Winter-Mäntel 2024: Diese schönen Modelle liegen jetzt im Trend!

Urgh, Winterwetter... Wobei, endlich wird es wieder Zeit, unsere Mäntel hervorzuholen! Welche dieses Jahr besonders im Trend sind? Tja, wir verraten schon mal so viel: Für jeden Geschmack ist hier was dabei - von klassischen Schnitten bis oversized Coolness. Aber lest selbst...

1. Mantel-Trend 2024: der Trenchcoat

Ein Trenchcoat ist nicht einfach nur ein Mantel: Er ist eine Modelegende. Ursprünglich wurde der Mantel von der heutigen Luxusmarke Burberry für das britische Militär für deren Einsatz im 1. Weltkrieg entwickelt. Daher auch der Name Trenchcoat, also Schützengrabenmantel. Doch er fand schnell seinen Weg von der Frontlinie in die Fashion-Szene.

Seitdem ist er ein absolutes Must-have - egal von welcher Marke hergestellt - und gehört in jeden Kleiderschrank. Der charakteristische Schnitt mit Schulterklappen, Gürtel und Sturmklappe verleiht ihm seinen unverwechselbaren Look und begeistert Fashionistas jeden Alters.

Im Winter 2024 bekommt der Klassiker ein stylisches Upgrade: Statt der üblichen Farbe Beige, prägen jetzt Schwarz- und Brauntöne, Cut-outs und übergroße Silhouetten den Trenchcoat 2024. Besonders elegant kombiniert wird der Trenchcoat, indem die Accessoires farblich auf ihn abgestimmt werden.

Im Clip: Welcher Mantel passt zu mir?

Mäntel spielen auch eine wichtige Rolle beim Mob Wives Aesthetic-Trend! Lest hier mehr dazu.

2. Mantel-Trend 2024: Der Wollmantel in strahlenden Farben

Verregnete Novembertage vermiesen euch die Stimmung? Mit diesen bunten Wollmänteln garantiert nicht! Denn die kuschelig-warmen, lässigen Wollmäntel tragen wir jetzt in strahlendem Barbie-Pink, Blau oder Grün, was nachweislich unsere Stimmung hebt und gute Laune verbreitet. Dopamine-Dressing nennt man das, wenn das eigene farbenfrohe Outfit einfach nur happy macht!

Der bunte Wollmantel ist an sich schon ein Eyecatcher, sodass ihr beim restlichen Outfit total variabel seid, achtet nur darauf, dass alles farblich harmoniert - sei es mit Hilfe von Farbtheorie, Colour Blocking oder gar einem ganz monochromen Look. Besonders edel wird der Look, wenn Schuhe und Accessoires farblich auf den Mantel abgestimmt werden. Influencerin Leonie Hanne zeigt, wie's geht!

3. Mantel-Trend 2024: Der Teddy-Mantel

Kuschelig, stylish, warm - der Teddy-Mantel ist auch im Winter 2024 wieder DAS It-Piece der Saison! Das flauschige Trendwunder ist genau das Richtige, wenn es draußen mal wieder kalt und ungemütlich ist. Braun, Beige, Weiß oder knalliges Pink: Teddy geht immer.

Kombiniert den Teddy-Mantel zum schwarzen All-Over-Look, zur coolen Jeans oder zum eleganten Kleid und vervollständigt den Look mit angesagten Ankle-Boots. Besonders passend: die angesagten Teddy-Nails.

4. Mantel-Trend 2024: der Ledermantel

Leder-Looks sind nicht mehr wegzudenken! Auf den Laufstegen der internationalen Modebrands wird Leder bereits als DAS Trend-Material der Saison gehandelt und der Ledermantel damit zum It-Piece im Winter 2024. Mit seiner kraftvollen Ästhetik verleiht er jedem Look eine Prise Rock 'n' Roll.

Der Ledermantel sorgt für eine ständig mitschwingende Coolness, wie sie sonst nur Supermodel Kate Moss hat. Besonders lässig wirkt er in klassischem Schwarz oder Braun aber auch einem Burgunderrot. Stylisher wird's mit bunten Farben, die aber alle eher muted, also nicht zu grell oder zu pastellig sein sollten. Eher ein Hellblau mit Graustich oder ein Dunkelgelb. Passend dazu haben wir euch hier die 5 neuen Trendfarben für den Winter 2024 zusammengestellt.

Von lässig bis edel - der Ledermantel kann vielseitig gestylt werden und bringt einen rebellischen, coolen Touch in euren Kleiderschrank. Perfekt kombiniert mit Crop-Top und Stoffhose oder einer lässigen Jeans und Basic Pullover seid ihr ready für einen super stylishen Auftritt.

5. Mantel-Trend 2024: der Oversized-Mantel

Groß, größer, Oversized! Der weite, maskuline Schnitt verleiht dem XXL-Mantel eine coolen und androgynen Touch und unaufgeregten Charme. Dicke Wollstoffe, breite Schultern, Reverskragen und gedeckte Farben sind die typischen Merkmale der Oversized-Mäntel, in die sich auch Gigi Hadid gerne hüllt.

Bonus für Frostbeulen: Unter dem weiten Mantel könnt ihr selbst dicke Wollpullis bequem tragen. Wer Angst hat, in einem Oversized-Mantel zu versinken, sollte einen mit einem Taillengürtel wählen. Dadurch zaubert ihr trotz des übergroßen Schnittes eine schöne Silhouette und liegt voll im Trend.

6. Mantel-Trend 2024: der Puffer-Coat

Schon im letzten Winter war der Puffer-Coat ganz oben auf dem Trend-Radar. Während es uns damals die XXL-Länge besonders angetan hat, tragen wir Puffer-Coats in dieser Saison auf Knielänge (oder als kurze Puffer-Jacket, aber hier geht's jetzt erstmal nur um Mäntel).

Mit seinem voluminösen Design und der charakteristischen gesteppten Oberfläche ist der Puffer-Coat ein prima Begleiter, wenn die Temperaturen wieder gen Minus rutschen. Denn er hält extrem warm, besonders wenn er mit Daunen gefüttert ist.

7. Mantel-Trend 2024: der schwarze Mantel

In diesem Punkt sind sich die Fashion-Brands einig: Der schwarze Mantel ist ein Must-have für den Winter 2024 - und alle Winter danach. Denn ein schwarzer Mantel geht immer. Das Besondere in dieser Saison ist der Schnitt: Kastig, mit dominanten Schultern wird ein echter Eyecatcher.

Kombiniert das Trend-Piece der Saison mit Hoodie und Leggings oder Baggy-Jeans für einen lässigen Normcore-Look oder Bluse und Blazer für den Old Money Style - so oder so ein stylischer Auftritt ist euch garantiert.

Tipps zur Pflege und Aufbewahrung von Mänteln

Die richtige Pflege und Aufbewahrung eurer Wintermäntel sind entscheidend, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten. Vor allem bei Mänteln aus hochwertigen Materialien wie Wolle ist es wichtig, sie richtig zu pflegen. Wenn ihr die folgenden Punkte zur Pflege und Aufbewahrung eurer Wintermäntel beachtet, habt ihr auch in der nächsten Saison noch Freude damit.