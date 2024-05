Angesagter Animal-Print: Heidi Klum überrascht in dieser außergewöhnlichen Kombi

Regen, Wind und eine weiße Kulisse beim Monsun-Shooting. Die Topmodel-Anwärter:innen trotzen leicht bekleidet dem künstlichen Wetter, mittendrin präsentiert die GNTM-Chefin ein extravagantes Set mit Allover-Animal-Print. Was du dir für deine Sommerlooks von Heidi Klums Outfit abschauen kannst.

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Styling-Tipps bei GNTM 2024: Sommerkleid und Puffermantel

Okay, es ist Sommer und wir brauchen jetzt eigentlich keinen Thermomantel. Aber dieser Look von Heidi Klum ist einfach mega! Puffermantel hin oder her, diese Fashion-Tricks der GNTM-Chefin kannst du auch für deine Sommer-Outfits übernehmen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Tipp #1 Muster-Match statt Muster-Mix

Verschiedene Muster zu kombinieren, ist schon eine Herausforderung. Deshalb bleiben wir doch einfach bei einem Design! Heidi Klum kombiniert das Midi-Kleid mit Tiermuster mit einem passendem Puffermantel zu einem echten Wow-Look! Das schmal geschnittene Kleid betont ihren schlanken Körper, beides hüllt sie in den voluminösen Thermomantel, der so richtig gemütlich wirkt. Das Matching Outfit zeigt Selbstbewusstsein und Modemut - alles in allem ein echtes Statement-Ensemble!

Anzeige

Tipp #2 Stiefel - die Alleskönner

Passend zum braunweißen Eyecatcher-Look mit Animal-Print wählt die Model-Chefin braune Stiefel. Spitz und mit hohem Absatz, wie wir es von Heidi Klum gewohnt sind, fügen sie sich unaufgeregt in den Look ein. Stiefel sind echte Allrounder, die zu fast jedem Outfit passen und selbst im Sommer eine gute Wahl sind. Lässige Sommerstiefel sind eine spannende Ergänzung zu Kleidern jeder Länge, zum Minirock, zu leichten Hosen oder zur Shorts. Dadurch bieten sie viele Styling-Optionen und können je nach Kombination unterschiedlich wirken - von elegant bis casual.

Auch Kandidatin Stella - ausgeschieden in Folge 13 - liebt die vielseitigen Styling-Möglichkeiten der Sommerstiefel, insbesondere den eleganten Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Tipp #3 sparsame Accessoires

Accessoires dürfen bei diesem Outfit natürlich nicht fehlen. Allerdings solltest du sie sparsam einsetzen, damit der Look nicht überladen wirkt. Heidi Klum trägt große, silberne Ohrringe in Tropfenform und eine silbern verspiegelte Sonnenbrille - das ist alles. Selbst bei der Maniküre verzichtet sie auf Farbe und lackiert die langen Stiletto-Nägel in einem dezenten Nude-Ton.