Angesagtes Trend-Accessoire: So stylt ihr die Schiffermütze im Herbst 2023!

Ihr müsst weder zur See fahren, im Hafen arbeiten noch an der Küste leben, um dieses Accessoire zu tragen, denn im Herbst 2023 wird es für jede Fashionista zum absoluten Must-have: Die Rede ist von der Schiffermütze, die ein großes Comeback feiert.

Vor einigen Jahren war sie bereits ein angesagter Statement-Trend, und wer noch ein Modell in seinem Schrank verwahrt, sollte das gute Stück schleunigst entstauben. Wir haben die Infos zur Schiffermütze für euch zusammengestellt und geben tolle Styling-Tipps für das Trend-Accessoire im Herbst 2023.

Schiffermütze: Das sind die typischen Merkmale der Trendmütze

Die ursprüngliche Kapitänsmütze besitzt eine flache, runde Form mit einer gut sichtbaren Krone, die oft eine feste und strukturierte Beschaffenheit aufweist. Ein kurzer und fester Schirm an der Vorderseite der Mütze schützt die Augen vor Sonne, Wind und Wasser, dekorative Elemente wie ein Band rund um die Basis der Krone oder ein kleiner Knopf auf der Oberseite runden das Design ab. Die moderne Abwandlung der Schiffermütze ist aus weichem Tweed oder Filzmaterial, die Krone ist voluminöser und sorgt für eine angenehme Wärme an kühlen Herbsttagen. Manchmal wird die Schiffermütze auch als Bakerboy-Mütze bezeichnet, die mit ihrer runden, voluminösen Form allerdings eher zur Kategorie der Ballonmützen gehört. Ob nun Kapitänsmütze, Matrosenmütze, Schiffermütze oder Bakerboy-Mütze: Die angesagte Kopfbedeckung ist ideal für die kühle Übergangszeit.

Im Clip: Diese Mütze passt zu eurer Gesichsform

So stylt ihr die Schiffermütze im Herbst 2023

Heute sind die Schiffermützen von ihrer traditionellen Form und Farbe modisch abgewandelt und der absolute Hype. Ein schwedisches Textilhandelsunternehmen hat den Trend erkannt und bietet die angesagte Schiffermütze in den Trendfarben Beige und Schwarz an. Vielleicht legt ihr euch gleich beide Farben zu und nutzt die vielen Styling-Möglichkeiten. Die Matrosenmütze wirkt sowohl zu lässigen als auch zu eleganten Looks richtig cool. Und da die Schiffermütze an sich bereits ein modisches Statement ist, sollte der Rest des Outfits in Farbe und Design eher schlicht gehalten werden.

Die Schiffermütze lässig gestylt

Lockere Hosen mit weitem Bein, ein Oversized Strickpullover, Sneaker und natürlich die Schiffermütze - fertig ist ein lässiges und total angesagtes Outfit. Farblich solltet ihr euch auf wenige Farben begrenzen, beispielsweise eine beige Hose und ein heller Pullover mit schwarzen Streifen zur beigen Schiffermütze. Die weite Hose ist total bequem und mega im Trend. Ihr werdet das Outfit lieben!

Ein ausgefallener Look mit Schiffermütze

Ein Hauch von Extravaganz versprüht die schwarze Schiffermütze in Kombination mit einem schwarzen Kleid und hohen Stiefeln. Trendbewusste wählen angesagte schwarze Cowboystiefel - schlicht und stilvoll. Oder Biker-Boots, die auch nächstes Jahr noch zu den absoluten Trendschuhen für 2024 gehören - das haben wir gerade auf der Kopenhagen Fashion Week entdeckt. Das Outfit an sich ist schon ein echter Hingucker, die Schiffermütze gibt dem Look das gewisse Etwas.

Die Schiffermütze im Business-Casual-Look

Auch der klassische Blazer-Look bekommt durch eine Schiebermütze einen ganz besonderen Touch. Blazer, lässige Jeans, eine weiße Bluse oder ein cooles Shirt, Sneaker oder Stiefeletten und on top die Schiffermütze - so seid ihr perfekt für den Arbeitstag gestylt! Beschränkt euch bei den Farben auf Schwarz, Weiß und Beige, das wirkt besonders harmonisch.

Die Geschichte der Schiffermütze

Helmut Schmidt war der OG-Schiffermützenträger. © picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten

Die faszinierende Geschichte der Schiffermütze, auch bekannt als Kapitänsmütze oder Matrosenmütze, ist tief in die Welt der Seefahrt und des maritimen Lebens eingebettet. Ursprünglich als praktische Kopfbedeckung für Seeleute entwickelt, hat die Schiffermütze im Laufe der Zeit eine ikonische und zeitlose Rolle in der Mode und im kulturellen Erbe vieler Länder eingenommen.

Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Schiffermütze von Kapitänen und Matrosen getragen und bot Schutz von Sonne, Wind und Wasser. Als charakteristischer Teil der Uniform trug sie zur Identifikation von Rängen an Bord bei. In den 1920er- und 1930er-Jahren begann die Kapitänsmütze sich außerhalb der Seefahrt als modisches Accessoire zu etablieren. Berühmte Persönlichkeiten, wie beispielsweise der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, trugen die Schiffermütze und verhalfen ihr zu Bekanntheit außerhalb des maritimen Lebens. Heute ist die Schiffermütze ein vielseitiges Modeaccessoire geworden. Sie wird von Menschen auf der ganzen Welt getragen. Die Schiffermütze bleibt eine Verbindung zur langen Tradition der Seefahrt und symbolisiert Abenteuergeist, Entdeckung und Freiheit. Nach 2017 erlebt sie im Herbst 2023 ein erneutes Comeback.