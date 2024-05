Animal-Trend 2024: Heidi Klum begeistert bei GNTM in diesem angesagten Zebra-Look

Leo-, Schlangen- oder Tiger-Looks kennen wir schon von Heidi Klum. Jetzt hüllt sie sich erneut in Animal-Prints und empfängt ihre Topmodel-Anwärter:innen zum Casting-Teaching in einem Dreiteiler im Zebra-Design. Was für ein tierisch guter Look!

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Allover-Zebra-Look: Heidi Klum beweist Modemut

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß! Heidi Klum macht auch im Allover-Zebra-Design eine richtig gute Figur. Sie kombiniert eine extralange, ausgestellte Hose zum coolen Oversized-Hemd mit etwas breiteren Streifen. Dazu trägt sie einen übergroßen Plüsch-Mantel, ebenfalls im Zebra-Look. Schwarze, spitze High Heels, eine dunkle Sonnenbrille, lässige offene Haare und ihre knallrote Go-to-Maniküre runden das Outfit ab.

Heidis Fashion-Geheimnis? Neuer Look, bewährter Style!

Der Schnitt des trendigen Dreiteilers gleicht jenem, den Heidi Klum zum Start der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" und beim offenen Casting trug: eine Kombi des georgischen Mode-Designers David Koma in der Trend-Farbe Blau zum flauschigen XXL-Mantel in der Trend-Farbe Limegreen. Das weite Hemd zur engen Hose vermittelt Coolness und Lässigkeit, während der wadenlange Mantel dem Outfit einen Hauch von Luxus verleiht. Die hohen Absätze schenken dem Look Eleganz und Chic.

Heidi Klum feiert die tierischen Trendmuster

Heidi Klum steht auf Klamotten mit Animal-Print und schafft es immer wieder, mit neuen Looks zu überraschen. Leoparden-Muster, Schlangen-Style, Tiger-Optik oder Zebra-Design - Heidi setzt auf alles, was die Tierwelt hergibt. Und selbst die wildesten Kombis oder ein Allover-Zebra-Look sehen bei ihr nicht überladen und übertrieben, sondern harmonisch und ansprechend aus. Ihr Geheimnis? Sie bleibt bei einem Muster, wie mit dem Allover-Zebra-Look, oder in derselben Farbwelt, wie etwa bei dem Mix aus Tiger-Look und Schlangen-Optik.

So gelingt dein Look mit Animal-Prints

Tiermuster sind auffällig und können je nach Styling vielseitig wirken - von elegant bis edgy. Hier sind einige Tipps, wie du mit animalischen Designs einen stimmigen Look kreierst:

neutralen Farben kombinieren: Animal-Prints lassen sich gut mit Mitkombinieren: Animal-Prints lassen sich gut mit neutralen Farben wie Schwarz, Weiß, Beige oder Grau kombinieren. Diese Kombination sorgt für einen ausgewogenen Look, bei dem der Print im Mittelpunkt steht, ohne das Gesamtbild zu überladen. Wähle ein Kleidungsstück oder In Maßen tragen:oder Accessoire mit Animal-Print als Highlight deines Outfits und halte den Rest eher schlicht. Accessoires wie Als Eyecatcher verwenden: Animal-Print im Allover-Look ist dir zuviel? Beginne mitwie Schals, Schuhen oder Taschen in Leo, Zebra oder Schlange verleihen einem sonst schlichten Outfit ein Highlight. Auf die Qualität achten: Animal-Prints sind auffällig, achte deshalb auf eine gute Qualität und ein ansprechendes Design, dann kommt das Outfit edel rüber. authentisch und nicht verkleidet. Authentisch bleiben: Nicht jede:r ist der Typ für ein Allover-Zebra-Outfit. Achte darauf, dass dein Outfit zu deinem Stil und deiner Persönlichkeit passt, so wirkst duund nicht verkleidet.

