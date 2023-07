Annemarie Carpendale mit stylischen Badeanzug: Dieser Look erinnert an "Pretty Woman"

Dass Annemarie Carpendale eine echte Trendsetterin ist, beweist sie regelmäßig auf dem Red Carpet oder auf ihrem Instagram. Hier zeigte sie sich nun in einem Badeanzug, der auffällig an einen berühmten Film mit Julia Roberts erinnert. Zufall oder Absicht? Egal - cool ist es so oder so!

Annemarie Carpendale trägt einen Badeanzug mit Cut-outs

Gerade urlaubt die Blondine gemeinsam mit ihrem Ehemann Wayne Carpendale und dem gemeinsamen Sohn Mads auf den Balearen. Während eines Bootsausflugs mit ihren Liebsten wurden natürlich auch ein paar Urlaubsfotos geknipst - und die sorgten auf Instagram ganz schön für Aufruhr. Denn schnell war man sich dort einig: Der Badenazug von Annie erinnert sehr an ein Outfit, das niemand anderes als Julia Roberts in der 90er-Hit-RomCom "Pretty Woman" trug! Der Badeanzug von Annemarie besteht aus einem weißen Oberteil, das mit großen Goldringen mittig an einer dunkelblauen Badeanzugshose befestigt ist. Die Farben, die Cut-outs... wie im Film! Zufall oder Absicht? Das bleibt ungeklärt. Eins ist aber klar: Es zeigt wieder einmal, dass auch Einteiler extrem cool sein können!

Annemaries lässiger Messy Bun und Accessoires zum Beachlook

Als perfekte Beach-Frisur zum Cut-out-Badenazug à la "Pretty Woman" wählt Annemarie Carpendale einen Messy Bun. Extra Punkte in der Kategorie Lässigkeit: Wenn die Babyhairs machen dürfen, was sie wollen und nicht straight nach hinten in den Dutt reingekämmt werden. Auch süß: Zum Badeanzug trägt sie filigrane Goldkettchen und eine XXL-Sonnenbrille in dunkler Schildpattoptik.