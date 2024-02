Astro-Make-up: Passende Beauty-Looks für dein Sternzeichen

Unser Astro-Beauty-Guide verrät, welche Trends deinen Vorlieben entsprechen und welche Farben besonders mit deinem Sternzeichen harmonieren. Also Pinsel gereinigt und Lippenstifte gezückt - für ein galaktisch gutes Make-up!

Widder: Glowy Skin

Skinimalism ist und bleibt im Trend. Den Begriff prägten Experten, die Skin (engl. Haut) und Minimalismus zusammensetzten, um die neue Art der Make-up-Routine zu beschreiben. Worauf es dabei ankommt? Less is more! Und da fühlt sich ein unkomplizierter Widder doch direkt angesprochen.

Beim Skinimalism lassen wir deckende Foundation und Mascara weg. Lidschatten und Eyeliner sowieso. Dafür kommt auf den samtig gepflegten Teint kommt maximal etwas getönte Tagescreme und Bronzer plus ein dezenter Highlighter. On top garniert der Widder das Skin-Spektakel gerne mit einem roten Mund. Unwiderstehlich simpel.

Stier: Zeit für Glitter!

Wird es im Herbst und Winter 2023/2024 draußen grau und eintönig, holt der Stier erst mal den Glitzer raus - die nachhaltige Variante natürlich! Denn nur weil das Wetter mal wieder versucht auf die Laune zu drücken, machst du da noch lange nicht mit, stimmt's? Gegen das Stimmungstief werden die Finger direkt in die Schimmer-Tiegel getaucht.

Denn der aktuelle Metallic-Trend ist genau dein Ding: Sinnlich, glänzend und extravagant lässt sich das Leben doch am besten feiern. Und womit kann man sein Gesicht besser zum Strahlen bringen als mit Glitter-Make-up? Am besten macht sich der auf den Augen. Silberner Eyeliner am unteren Wimpernkranz und irisierende Lidschatten lassen sie richtig strahlen. Der perfekte Blickfang - elegant, aber trotzdem alltagstauglich. Für abends den Look einfach mit ein paar Strass-Steinchen upgraden!

Zwillinge: Extravaganter Eyeliner

Dein Make-up Trend für die kalte Jahreszeit? Ein gelungener Lidstrich! Der Klassiker ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus unserem Beauty-Repertoire wegzudenken. Was diesen Herbst und Winter neu ist? Wir tragen den schwarzen Kajal extra dick auf, sodass mit nur einem Wing schon die lässigen Baby-Cat-Eyes à la Taylor Swift und Lena Meyer-Landrut entstehen.

Dafür eignen sich dicke Kohlestifte besonders gut, denn der Eyeliner darf gerne etwas verwegen verwischen und nach oben hin auslaufen. Als Zwilling kann es dir aber fast nicht aufregend genug sein. Eine auffällige Trendfarbe wie Azurblau bringt deine Augen erst so richtig zur Geltung und der nächste Flirt ist dir damit sicher!

Krebs: Frische Wangen

Winterblässe kennt er nicht! Der Krebs setzt auf Rouge und zaubert sich einen Schneewittchen-Look wie Beauty-Queen Selena Gomez. Frischer Blush ist sein Go-to-Look für 2024 - nicht nur in der kalten Jahreszeit.

Das Rouge wird aktuell nicht mehr nur dezent aufgestäubt, sondern ist der Star des Make-ups. Ob als rundes, saftiges Apfelbäckchen oder bis über die Wangenknochen verblendet - wir wollen mehr vom healthy Glow!

Tipp: Wer den Blush gerne wie einen Bronzer aufträgt, gibt am besten auch etwas auf Lider und Schläfen. Das Rouge Contouring rundet den Look perfekt ab. Ein wenig Mascara und ein pflegender Lipbalm on top und wir sehen das ganze Jahr über sommerlich frisch aus!

Löwe: Smokey Eyes

Mit seinem sinnlichen Augenaufschlag zieht der Löwe alle in seinen Bann. Der Trend, die Augen in den Fokus zu rücken, kommt ihm da sehr gelegen. Smokey Eyes sind auch in diesem Winter wieder total angesagt. Als Löwe sind Luxus und große Auftritte ohnehin genau dein Ding: Dieses Augen-Make-up wirkt in den Trendfarben Grau, Olivgrün oder Schokobraun besonders extravagant.

Variante: Zu den dezenteren Soft Smokey Eyes in den Naturtönen setzt das selbstbewusste Sternzeichen gerne mit einer knallroten Bold Lip noch einen drauf.

Jungfrau: Ein Hauch von Farbe

Als typische Jungfrau bist du auf jeden Fall praktisch veranlagt. Klar, deine Detailverliebtheit erfordert zwar einen perfekt abgestimmten Look, egal ob es dabei um Fashion oder Beauty geht, aufwendig und zeitintensiv sollte es aber bitte nicht sein. Wir haben gute Nachrichten, für deinen Winter 2024, denn weniger ist in der kalten Jahreszeit für dich auf jeden Fall mehr und dabei auch noch total in.

Der angesagte Minimalismus kommt Jungfrauen sehr gelegen. Die BB-Cream für einen ebenmäßigen Teint ist dein Keypiece in Sachen Styling. Fürs Date oder wann immer dir danach ist, gibt es noch einen zarten Beerenton als i-Tüpfelchen auf die Lippen und etwas Mascara auf die Wimpern. Und du bist good to go, ohne jeglichen Stress.

Waage: Kreative Make-ups

Du bist sehr stilsicher, was dich in Sachen Trends vor argen Fehltritten schützt. Selbst die spektakulärsten Looks setzt die Waage gekonnt um und passt sie ihrem Stil an. Im Herbst und Winter entdeckst du mutige Eyeliner-Looks für dich! Etwa einen extrabreiten Wing, bei dem die Linie nach oben hin geschwungen ausläuft. Oder du testest bunte Liner, die deine Augenfarbe betonen. Du hast richtig Lust Neues auszuprobieren und das kommt super an.

Dein geheimes Talent? Ging's gestern mal wieder länger, kennst du die besten Tricks, dein müdes Gesicht zu vertuschen und bekommst am Hangover Day oft sogar noch ein Kompliment ab. Etwas Highlighter unter die Brauen getupft, sattes Orange auf die Lippen - das lenkt so schön von den müden Augen ab. Du hast es raus!

Skorpione: Natürlich geschminkt

Nach einer Phase des Umbruchs, in der gar nichts mehr sicher schien, haben sich die anpassungsfähigen Skorpione gelernt, Neuem offen zu begegnen. Wenn das Leben entscheidet alles über den Haufen zu werfen, warum dann nicht selbst auch neue Wege gehen? Für deine Make-up-Routine bedeutet diese lässige Herangehensweise im Winter 2024 definitiv deutliche Veränderungen.

Bist du früher nicht ohne Mascara, Eyeliner und roter Lippenstift aus dem Haus gegangen, setzt du heute auf einen vollkommen reduzierten Look: Der No-Make-up-Look ist dein liebster Trend dieses Jahr. Und es kann dir gar nicht real genug sein. Denn dass wahre Schönheit und Glück von innen kommen, hast du im letzten Jahr definitiv lernen dürfen. Vielleicht sind eine natürliche Wimpernwelle oder ein dezentes Brow Lifting genau dein Ding. Dann heißt es ab sofort morgens: Reinigen, Pflege auftragen, fertig!

Schütze: Gold & Silber

Du bist selbstbewusst, das lässt auch dein Make-up direkt erkennen. Diesen Winter ist alles was schimmert dein Ding. Schminke mit metallischem Finish hat es dem Widder angetan und am liebsten trägt er edle Gold-, Silber- und Rosétöne in Form eines cremigen Lidschattens, der mit der Haut verschmilzt. Dass diese metallischen Töne aktuell fast schon ein Must-have für besondere Anlässe sind, wusstest du gar nicht? Tja, guter Riecher, Trendsetter:in, denn damit liegst du im wahrsten Sinne des Wortes Gold-richtig!

Steinbock: Sexy Augenblicke

Als typischer Steinbock trägst du dein Herz nicht unbedingt auf der Zunge. Du bist geheimnisvoll und inszenierst bewusst diese mysteriöse Seite. Um deiner Aura noch mehr davon zu verpassen und deinem Gegenüber abwechselnd Herzchen und Fragezeichen in die Augen zu treiben, spielst du beim Make-up in diesem Winter die Joker-Karte und zeigst dich gerne mit dunklem Augen-Make-up.

Ein breiter Eyeliner darf es auch im Alltag ruhig mal sein. Warum nur abends deine sinnliche Seite zeigen? Triffst du deinen Schwarm, sorgst du mit einem lebendigen Korallenton auf Lippen und Wangen für einen spannenden Kontrast. Wer hat eigentlich gesagt, dass man entweder die Augen oder Lippen betonen soll? Nichts ist verführerischer als ein gelungener Regelbruch!

Wassermann: Grunge Vibes

Dem Wassermann sagt man Unabhängigkeit nach. Das ist bei dir genauso? An Konventionen hältst du dich nicht, du brichst sie lieber? Wunderbar, denn Individualität ist doch wirklich das Schönste, was man tragen kann. Für deinen Make-up-Winter bedeutet das, alles Altbewährte erst mal außen vorzulassen.

Der Grunge-Look à la Wednesday Addams ist bei Mutigen besonders beliebt und könnte somit dein Lieblings-Make-up für die kalte Jahreszeit werden. Im Fokus steht dabei die blasse Haut, den Bronzer kannst du also schon mal beiseite räumen. Anstelle eines düsteren Augen-Make-ups setzt du besser auf den Burgundy-Lip-Trend. Dabei werden die Lippen mit mattem Weinrot betont.

Fische: Glossy Make-up

Du fühlst dich mit deiner Umwelt sehr verbunden? Typisch Fisch. Das Wasserzeichen kann sich gut in andere hinein versetzten, liebt Authentizität und kann Leute, die fake sind, gar nicht ab. Auch dein Make-up trägst du im Winter gerne ganz natürlich. Eine leichte Foundation, dazu etwas Bronzer und Highlighter. Ein Tupfer Rouge auf Wangen, Nase und Lidern rundet den Look ab.

Was jetzt neu ist? Mattes Finish ist passé, dewy (engl. feucht) heißt das Zauberwort. Um den glowy Look zu erreichen, verwendet man ausschließlich feuchte Texturen. Auf die Lippen kommt etwas Balm in Rosenholz. Das Ergebnis: Ein strahlend natürliches Make-up! Kein Wunder, dass Fische auf den Wasserglanz stehen.