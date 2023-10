Augenbrauen selbst färben: Mit diesen Tipps gelingen euch perfekte Brows ganz einfach zu Hause

Let's mix it: Vermischt Farbe und Fixierer nach Anleitung und tragt die Mischung auf die Brauen auf. Am besten funktioniert das mit einem schrägen oder geraden Bürstchen oder auch mit einem Stäbchen. Wichtig: Das Auftragen sollte in Wuchsrichtung erfolgen. Am besten startet ihr am Brauenanfang. Hier gilt: Kein Geiz - tragt die Farbe ruhig ordentlich auf. Der Effekt ist natürlich, dass die Farbe an den breiten Stellen der Braue dunkler sein wird.