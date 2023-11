Bambi-Verleihung 2023: Irina Shayk und Stella Maxwell versprühen Hollywood-Glamour

Glamour-Auftritt in München: Stilvoll in Schwarz gekleidet, haben die internationalen Topmodels Irina Shayk und Stella Maxwell die Bambi-Verleihung 2023 mit ihrer Anwesenheit bereichert.

Bambi 2023: Supermodels sorgen für Wow-Factor

Die Bambi-Verleihung feiert 75. Geburtstag - und zu diesem Jubiläum herrscht auf dem roten Teppich nicht wenig Glamour: Neben zahlreichen deutschen Prominenten aus der Film-, Musik- und Sportbranche posierten auch die internationalen Topmodels Irina Shayk und Stella Maxwell für die Fotografen. Beide ehemaligen "Victoria's Secret"-Models erschienen in München in eleganten schwarzen Abendroben - ganz im Stil von Heidi Klum, die zuletzt mit einem monochromen Look ganz in Schwarz glänzte. Gothic-Chic ist eben das Must-Style der Saison.

Irina Shayk ist für Nazan Eckes die "schönste Frau des Planenten"

Bambi-Moderatorin Nazan Eckes brachte bei der Eröffnung der Preisverleihung ihre Bewunderung für das Model zum Ausdruck: Sie begrüßte sie "als schönste Frau des Planeten" vor dem Publikum der Gala. Kein Wunder, bei dem Look!

Irina Shayk hatte sich für den Bambi in der Bavaria Filmstadt am 16. November für ein bodenlanges Kleid entschieden. Das Oberteil der Abendrobe war dabei aus einem Material in Lederoptik gefertigt, während der Rock aus Satin bestand. Zu diesem extravaganten Material-Mix trug die ehemalige Partnerin von Hollywood-Star Bradley Cooper elegante Handschuhe, die ihr bis über die Armbeuge reichten. Bis auf ein in Silber glitzerndes Armband und einen Ring verzichtete sie bei ihrem Outfit auf weitere Accessoires.

Stella Maxwell in sexy Cut-Outs beim Bambi

Shayks Modelkollegin Stella Maxwell besuchte die Preisverleihung ebenfalls in einem schwarzen, bodenlangen Abendkleid. Ihre Robe verfügte über extreme, extravagante Cut-Outs. Außerdem wurde der Look durch einen sehr markanten schwarzen Lidstrich vervollständigt.

Vor der Preisverleihung befanden sich Irina Shayk und Stella Maxwell in bester internationaler Gesellschaft auf dem roten Teppich in München: Gemeinsam mit Schauspiel-Star Mads Mikkelsen, der in der Kategorie "Schauspiel International" ausgezeichnet wurde, posierten die beiden für die Fotografen.