"Barbie"-Film: Die schönsten pinken Trend-Looks von Margot Robbie zum Nachstylen

Die Welt scheint ein kleines bisschen rosiger! Ab heute, 20. Juli 2023, läuft der "Barbie"-Film in Kinos weltweit an. In der Hauptrolle: Margot Robbie. Die Schauspielerin, die derzeit auch abseits der Kamera aussieht, wie eine lebendig gewordene Barbiepuppe, hat schon auf der Promo-Tour jede Menge Barbiecore-Inspiration geliefert. Wir haben die besten Outfits rausgesucht und sind damit mehr als ready die angesagte Looks für Kinobesuche, Partys und Dates nachzustylen. Ihr auch?

Was ist Barbiecore?

Barbiecore gab es schon vor dem "Barbie"-Film. Der Begriff entstand als die Modewelt im Jahr 2022 verrückt nach Rosa zu sein schien. Auslöser war Pierpaolo Piccioli, Kreativdirektor von Valentino, der für seine Herbst-Winter-Show 2022 zusammen mit Pantone die Farbe Valentino Pink PP kreierte und eine ganze Kollektion in Pink zeigte - inklusive pinkem Laufsteg. Allerdings war er nur derjenige, der den Damm für eine Flut an "Pretty in Pink"-Outfits aufbrach. Der Trend stand nämlich schon länger in den Startlöchern: Retro-Looks, etwa der Y2K-Style, waren schon 2021 und 2022 super angesagt. Nach zwei Jahren mit Baggy Pants im Lockdown waren alle durstig nach bunteren, lebendigeren Styles. Begriffe wie Dopamine-Dressing kamen auf. Gleichzeitig wurde Female Empowerment in Fashion zu einem Statement. Parallel entwickelten sich Trends wie Ballettcore, Regencycore und Coquette-Make-up. Barbiecore vereinte all diese Tendenzen und wurde zum knallpinken, fröhlichen, hyperfemininen Mega-Trend.

Vergesst die zurecht kritisierten Schönheitsstandards und die schwierige ausgrenzende Geschichte von Barbie. Vergesst die blonden Haare, langen Beine, blauen Augen und unrealistischen Körpermaße. Barbiecore im Jahr 2023 ist bodypositiv, für jede und jeden da und absolut tragbar - wie Ryan Gosling beweist. Holt euch jetzt eure Portion Pink!

Im Clip: So stylen wir Margot Robbies Barbie-Looks nach

Margot Robbie und Ryan Gosling sind unsere Barbiecore-Inspiration

Als Margot Robbie und Ryan Gosling letztes Jahr zum ersten Mal am Set ihres neuen Greta-Gerwig-Films fotografiert wurden, traten sie eine zweite Barbiecore-Welle los. Plötzlich war der Bubblegum-Farbton wieder auf dem roten Teppich, Social Media und an Street-Style-Stars zu sehen. Jetzt kommt der Film endlich raus und die beiden setzen zur dritten Trendwelle an. In knallpinken Looks touren sie gemeinsam durch die Kinos und machen uns große Lust aufs Nachstylen.

Alle Barbiecore-Outfits der Tour

Tatsächlich fing Margot Robbie bereits im Januar an Barbiecore zu tragen. Zu den Golden Globes 2023 erschien sie in einem maßgeschneiderten blassrosa Neckholder-Kleid von Chanel. Der Traum aus Seidentüll und Chantilly-Spitze war allerdings nur ein dezenter Vorgeschmack auf das, was im Juni folgen sollte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Für einen Auftritt auf der CinemaCon in Las Vegas, dem offiziellen Start der weltweiten Pressetour für den "Barbie"-Film, griffen Margot Robbie und Ryan Gosling tief in die Schränke von Barbie und Ken.

Sie - oder besser ihr Stylist Andrew Mukamal - entschied sich für ein rosa-kariertes BH-Top, dem dazu passendem Rock von Prada und rosafarbene, hochhackige Pantoletten von Christian Louboutin. Ein Look, der uns stark an Barbies Style aus dem zweiten Trailer erinnert. Darin trägt die Filmfigur einen breitkrempigen rosa Hut mit Gingham-Karomuster zum passenden Minikleid.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ryan hingegen feierte den Plastik-Fantastik-Stil mit einer rosafarbenen Bomberjacke von Acne Studios, einer schmal geschnittenen Jeans und robusten Stiefeln. Vor allem aber mit seinem Statement-Shirt. Auf seinem weißen T-Shirt stand in typischer Barbie-Schrift "From Director Greta Gerwig“. Unser persönliches Highlight: Seine blonden, gefrosteten Spitzen im Haar.

Für ihren Auftritt in der "Kelly Clarkson Show" trug die stylische Blondine ein rosa Minikleid, das mit dem Designerlogo von Valentino übersät war. Nur fair, schließlich sorgte Valentino mit seiner PP-Kollektion für den Durchbruch des Barbiecore-Trends.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Herbst-Winter-Kollektion 2023 von Versace war voller knallpinker Trend-Teile. Keine große Überraschung also, dass der Hollywoodstar auch in einige dieser Teile zu sehen war. Für Instagram-Promo-Videos schlüpfte die Barbie-Mimin in einen leicht schimmernden pinken Minirock und einem etwas helleren rosa Korsett der Marke mit rosa Peeptoes. Ryan Gosling, der dabei an ihrer Seite stand, war wieder deutlich dezenter gestylt, aber versprühte im lachsfarbenen, leicht hochgekrempelten Kurzarm-Hemd trotzdem Ken-Vibes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Um sich vor ihrem Barbie-Traumauto inmitten einer Palmen-Allee ablichten zu lassen, warf sich Margot in ein maßgeschneidertes, pinkes Set von Bottega Veneta, bestehend aus plissiertem Minirock, Bustier-Top und einer gewebten Henkeltasche. Abgerundet wurde der Look von pinken Manolo Blahniks - "Sex and the City" lässt grüßen!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Als die Barbie-Besetzung zu einem Fototermin für den mit Spannung erwarteten Film in Beverly Hills zusammenkam, lieferte Margot Robbie das nächste Barbiecore-Outfit. Am glitzernden Photoshooting-Set im Four Seasons Hotel trug sie ein rosa-weiß gepunktetes Minikleid mit gekreuztem Neckholder-Dekolletée. Valentino soll das Dress speziell für diese Gelegenheit entworfen haben. Dazu kombinierte sie eine leuchtend gelbe Valentino Rockstud-Tasche, weiße Manolo-Blahnik-Pumps und eine elegante Barbiecore-Frisur. Ihre blonde Mähne fiel in großen, glänzenden Locken über ihre Schulter. Klassische Perlenohrringe und ein passendes Perlenarmband machten den Look perfekt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Rest der Crew überließen ihr den Trendlook und zog schlichte Looks in gedeckten Farben vor. Nur Ryan Gosling wählte eine sehr subtile Anspielung auf die Ästhetik seines Charakters. Seine schwarze Hose mit dunkelbraunem Ledergürtel und das schlichte weiße Hemd waren recht unscheinbar, aber die helle Strickjacke mit pastellrosa Elementen verlieh ihm den Ken-Look.

Die Promotion-Tour ging in Australien weiter. Und das Barbie Girl verschwendete keine Gelegenheit, um ein Style-Statement zu setzen. Sogar bei der Ankunft im Flughafen in Sydney trug die Schauspielerin Barbiecore. Der Chanel-Look aus beigefarbener Hose, weißem knappen Top und pinker Bouclé-Jacke war von einem Laufsteglook inspiriert den Claudia Schiffer einst bei der Frühjahrsshow 1996 trug. Noch viel stylischer waren aber Margots rosige Retro-Gepäckstücke von Streamline.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zum Auftakt der australischen Pressetour machte sich Margot Robbie auf den Weg zum Bondi Beach in einem Retro-Kleid im 50er-Jahre-Stil mit Erdbeeraufdruck aus der Moschino-Frühjahrs-Sommer-Kollektion 2019 von Jeremy Scott. Der Designer hatte bereits eine ganze Kollektion von der Puppe inspiriert entworfen. Wir können also auf mehr Moschino Look während der Tour hoffen. Dazu schlüpfte sie noch in weiße Peeptoe-Louboutins und setzte eine weiße Sonnenbrille auf

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Übrigens: Schon gewusst, dass die erste Barbie gar nicht Pink trug und auch nicht (nur) Blond war? Der Signature-Look entstand erst Jahrzehnte später. Um dem Original Tribut zu zollen, schlüpfte Margot Robbie bereits im ersten Trailer des Films in den Retro-Look. Nun holte sie den Style auf der Pressetour auch ins echte Leben. Hervé Léger entwarf ein maßgeschneidertes, schwarz-weiß gestreiftes Bodycon-Kleid für sie, das sie mit schwarzen Peeptoe-Heels von Manolo Blahnik und einer weißen Jacques-Marie-Mage-Sonnenbrille bei der Promotion des Films in Sydney kombinierte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch kürzlich erschien Margot Robbie zu einem Pressetermin in einem weiteren Retro-Outfit, nämlich einem Ensemble aus der Herbst-Winter-Kampagne 1994 von Versace. Denselben Look aus rosarotem Rock und Cropped-Pullover hatte Supermodel Christy Turlington damals in der kultigen 90er-Jahre-Werbung des Labels getragen. Die Schauspielerin frischte ihn nun mit einem Paar passender Söckchen und einer weißen Sonnenbrille auf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Am Abend desselben Tages, der ganz im Zeichen von Versace zu stehen schien, rockte sie dann ein metallisch schimmerndes Versace Couture-Minikleid - ebenfalls aus besagter Kollektion 1994 - mit korsettartigem Mieder. Der kurze Rock war ab der Taille ausgestellt. Die Chrome Nails rundeten den funkelnden Disco-Barbielook ab.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zur Filmpremiere in Südkorea ließ sich Margot Robbie gemeinsam mit ihrem Stylisten von der 1984 erschienen "Day to Night Barbie" inspirieren. Die Puppe trug damals einen Wenderock, damit man sie leichter von Alltagslook zu Abendlook umstylen konnte. So zeigte sich auch die Charakterdarstellerin tagsüber mit einem pinkfarbenen Blazer, Midirock, Halstuch und einem weißen Filzhut. In der Hand hielt sie ein glänzendes, klobiges Handy, das direkt aus den 80er Jahren zu stammen schien.

Abends funkelte sie über den Red Carpet in einem rosafarbenen Midikleid mit einem schimmernden Oberteil, rosa Gürtel um die Taille und einem ausgestellten Tüllrock von Versace.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ihr letzter aktueller Pressetermin in Seoul verlangte nach einem weiteren Moschino-Barbie-Look. Ihr Stylist Andrew Mukamal leistet wirklich hervorragende Arbeit während dieser kompletten Tour. Diesmal wählte er das leuchtend pinke Set mit Glitzersteinchen bestehend aus Minirock, Top, Jacke und Hut mit der passenden herzförmigen Handtasche von Moschino.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Als sie Seoul später wieder verließ trug sie am Flughafen einen wesentlich legereren aber immer noch rosigen Bottega Veneta Look aus einer hellen Jeans, einem weißem Top und einem Oversized-Hemd in Bonbonrosa.

Und, schon in Stimmung für den Pink Summer? Die Barbiecore-Looks stehen schon mal, fehlt uns nur noch das passende Barbiecore-Make-up und Barbiecore-Pink auf den Nägeln, die farblich wunderbar mit dem köstlichen "Pink Barbie Cocktail" harmonieren. Rosige Aussichten!