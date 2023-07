Beauty-DIY: So macht ihr Deo, Peeling & Co. mit dem Hausmittel Backpulver selbst

Backpulver ist eine absolute Wunderwaffe und fast in jedem Haushalt vertreten. Denn die Zutat, welche man besonders in Verbindung mit einem fluffigen Kuchen oder einem leckeren Brot bringt, kann noch so viel mehr. Backpulver ist ein echter Beauty-Allrounder und eignet sich sehr gut für die Hautpflege. Wie ihr das Backpulver für die Hautpflege richtig verwendet und somit tolle Peelings und Deo-Ersatz kreieren könnt, zeigen wir euch hier.

Backpulver-Peeling Gesicht & Körper: So wirkt das selbstgemachte Peeling

Ein regelmäßiges Gesichtspeeling ist ein wichtiger Step einer wirksamen Hautpflege-Routine. Ein Peeling hilft Hautunreinheiten entgegenzuwirken und kleine Fältchen zu kaschieren. Außerdem trägt ein Gesichts- und Körperpeeling abgestorbene Hautzellen ab, unterstützt die Hauterneuerung, entfernt gleichzeitig Bakterien und Schmutz und sorgt somit für ein ebenmäßiges, glattes und strahlendes Hautbild.

Insbesondere ein selbstgemachtes Peeling mit Backpulver hat positive Effekte auf eure Hautgesundheit. Backpulver hat eine reinigende Wirkung und reguliert zudem den pH-Wert eurer Haut.

Schnelles Rezept fürs DIY- Backpulver-Peeling

Ein Peeling selber machen kann so einfach sein. Für das selbstgemachte Backpulver-Peeling benötigt ihr lediglich zwei Zutaten. Ihr könnt das Backpulver-Peeling sowohl als Gesichtspeeling als auch als Körperpeeling verwenden. Das Rezept für das Gesichts- und das Körperpeeling ist identisch.

Zutaten für das selbstgemachte Backpulver-Peeling

Backpulver

etwas Wasser

Zubereitung des Peelings:

Für das selbstgemachte Peeling mischt Backpulver mit etwas Wasser, bis eine Paste entsteht. Wichtig ist, dass das Peeling nicht zu flüssig ist. Das Mischverhältnis von Backpulver und Wasser sollte 3:1 sein, das heißt beispielsweise drei Teelöffel Backpulver mit einem Teelöffel Wasser mischen.

Für das Backpulver-Gesichtspeeling reicht eine kleine Menge der Mischung, möchtet ihr das Backpulver-Peeling als Körperpeeling verwenden, so benötigt ihr eine deutlich größere Menge.

Ein Peeling aus Backpulver ist schnell gemacht und effektiv. © sonyachny - stock.adobe.com

Backpulver-Peeling: die richtige Anwendung als Körper- und Gesichtspeeling

Wie bereits erwähnt, könnt ihr ein Backpulver-Peeling sowohl als Gesichtspeeling oder als Körperpeeling verwenden.

Backpulver-Gesichtspeeling

Es empfiehlt sich, das Gesichtspeeling mit Backpulver während der abendlichen Gesichtspflege-Routine anzuwenden. Tragt das Backpulver-Peeling mit kreisenden Bewegungen auf eure Haut auf. Lasst das Gesichtspeeling etwa eine Minute einwirken und wascht es dann mit lauwarmem Wasser ab.

Danach tragt am besten eine reichhaltige Creme auf. Wichtig zu beachten ist, dass ihr das selbstgemachte Gesichtspeeling mit Backpulver zunächst an einer kleinen Stelle ausprobiert. Treten keine Hautreizungen auf, könnt ihr das Backpulver in eure Hautpflege-Routine integrieren. Das Peeling nun nach Belieben und Hauttyp ein- bis zweimal pro Woche anwenden. Habt ihr eine sehr empfindliche Haut oder reagiert eure Haut mit Reizungen, greift lieber auf sanftere Alternativen zurück.

Backpulver-Körperpeeling

Das selbstgemachte Backpulver-Peeling für den Körper könnt ihr am besten direkt unter der Dusche anwenden. Massiert es in kreisenden Bewegungen in eure Haut ein. Lasst das Peeling für etwa eine Minute wirken. Wascht das Körperpeeling danach mit lauwarmem Wasser ab. Die Verwendung einer Bodylotion rundet die Hautpflege nach der Anwendung des Körperpeelings ab. Verträgt eure Haut das Backpulver-Körperpeeling gut, so könnt ihr dieses bis zu zweimal pro Woche anwenden.

Backpulver als Deo-Ersatz: So wirkt das Hausmittel gegen Schweiß

Das Deo ist leer, was nun? Ein kleines Hausmittel kann Abhilfe schaffen: Backpulver! Der Küchenhelfer ist auch eine natürliche Deo-Alternative zu herkömmlichen Deodorants. Backpulver ist alkalisch, wirkt geruchsbindend und absorbiert Feuchtigkeit. Zudem wirkt Backpulver beruhigend auf gereizte Haut.

Deo selber machen: Backpulver als Deo-Ersatz richtig anwenden

Ein Backpulver-Deo selber machen ist sehr simpel und die Anwendung des Backpulver-Deos ist kinderleicht. Gebt lediglich etwas Backpulver unter eure Achseln und reibt es ein. Das Backpulver nimmt sowohl Schweiß als auch Gerüche auf und steht in diesen Punkten einem herkömmlichen Deo in Nichts nach.

Wer allerdings auf einen angenehmen Deoduft nicht verzichten möchte, kann das Backpulver-Deo mit Duftölen etwas aufpeppen. Gebt hierfür lediglich ein paar Tropfen zum selbstgemachten Deo-Ersatz hinzu. Besonders Kokosöl und Lavendelöl eignen sich hervorragend, denn neben einem angenehmen Duft haben diese Öle eine pflegende und beruhigende Wirkung auf eure Haut.

Tipp: Besonders frisch rasierte Achseln sind oftmals empfindlich, sodass Sprühdeo schnell zu Reizungen und Schmerzen führt. Backpulver als Deo-Ersatz beruhigt gereizte Haut und ist so ein echter Konkurrent zu herkömmlichen Deodorants.

