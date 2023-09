Beauty-Foods: 9 Lebensmittel für eine strahlende Haut

Unzählige Kosmetikprodukte versprechen eine strahlende Haut. Aber solange wir unsere Haut nicht von innen heraus unterstützen, ist das natürliche Strahlen, das für einen gesunden und makellosen Teint sorgt, nur schwer zu erreichen. Denn unsere Ernährung hat neben der Hautpflege einen enormen Einfluss auf unser Hautbild. Wir wissen, dass die fetten Pommes aus der Fritteuse zwar lecker, aber garantiert einen Pickel sprießen lassen und das Glas Wein am nächsten Morgen mit Augenringen abgestraft wird. Besser ist es, auf die Wie gut, dass es auch Essen gibt, dass sich postitiv auf uns und unsere Beauty auswirkt - Superfoods! Unsere likebsten Beauty-Foods, die euer Hautbild von innen heraus zum Strahlen bringen, gibt's hier...



Was ist Superfood?

Der Begriff "Superfood" beschreibt bestimmte Nahrungsmittel, die als besonders nährstoffreich und gesundheitsfördernd gelten. Diese Lebensmittel enthalten oft eine hohe Konzentration an Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien und anderen gesundheitsfördernden Verbindungen. Viele dieser Superfoods tun unserer Haut so richtig gut und bringen sie zum Strahlen, diese Superfoods werden auch als Beauty-Foods bezeichnet. Der Begriff "Superfood" ist jedoch nicht wissenschaftlich definiert oder anerkannt, sodass es keine offizielle Liste von Superfoods gibt. Hier sind unsere Top 9 Superfoods für einen strahlenden und gesunden Teint!

Im Clip: Diese Lebensmittel bringen die Haut zum Strahlen

1. Beeren: Superfood für eine frische Haut

Blaubeeren, Himbeeren, Goji-Beeren - sie alle gehören zu den Superfoods für die Haut und sind tolle Lebensmittel für schöne Haut. Diese kleinen Powerpakete sind reich an Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen und so die Haut vor vorzeitiger Alterung schützen. Zusätzlich enthalten Beeren viele Vitamine und Mineralstoffe, die die Produktion von Kollagen anregen und eure Haut straffer und elastischer machen.

2. Superfood Avocado als Feuchtigkeitsspender

Wenn ihr nach einem natürlichen Feuchtigkeitsspender für eure Haut sucht, ist die Avocado euer bester Freund. Reich an gesunden Fetten und Vitamin E, versorgt dieses Superfood eure Haut intensiv mit Feuchtigkeit und verbessert die Hautelastizität. Die Avocado liefert auch Antioxidantien, die vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen und das Auftreten von Falten reduzieren können. Die Frucht ist reich an wertvollen Omega-9-Fettsäuren, die eure gereizte Haut beruhigen, Rötungen verringern und beschädigte Hautzellen reparieren können.

3. Grünes Blattgemüse sorgt für makellose Haut

Spinat, Grünkohl, Rucola - grünes Blattgemüse ist ein absolutes Must-have in der Ernährung für eine schöne Haut. Diese Superfoods sind randvoll mit Nährstoffen wie Vitamin A, C und E, die die Hautzellen regenerieren und die Produktion von Kollagen fördern. Außerdem enthalten sie Chlorophyll, das entgiftend wirkt und für einen klaren Teint sorgt.

4. Superfood Lachs macht einen gesunden Teint

Lachs ist nicht nur ein köstlicher Fisch, sondern auch ein Superfood und tolles Lebensmittel für gute Haut. Er enthält reichlich Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und die Haut beruhigen können. Diese gesunden Fette fördern zudem die Elastizität der Haut und tragen zu einem jugendlichen und strahlenden Teint bei. Darüber hinaus enthält Lachs auch Astaxanthin, ein starkes Antioxidans, das die Haut vor Schäden durch Sonneneinstrahlung schützen kann.

5. Nüsse und Samen: Beauty-Foods für den Glow

Mandeln, Chiasamen, Leinsamen - diese kleinen Schätze sind wahre Nährstoffbomben für eure Haut. Sie enthalten Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und die Haut beruhigen. Zudem liefern sie Vitamin E, Zink und Selen, die die Hautregeneration unterstützen und mit belebender Wirkung für einen gesunden Glow sorgen.

6. Tomaten sagen Sonnenschäden den Kampf an

Tomaten sind nicht nur in vielen Gerichten beliebt, sondern auch ein Superfood für eure Hautgesundheit. Sie enthalten den Nährstoff Lycopin, der als starkes Antioxidans bekannt ist und vor schädlichen UV-Strahlen schützen kann. Lycopin kann dabei helfen, die Haut vor Sonnenschäden zu bewahren, dunkle Flecken zu mildern und das Risiko von Hautrötungen und Sonnenbrand zu verringern. Ein zusätzlicher Sonnenschutz für das Gesicht gehört allerdings trotzdem in eure Beauty-Routine. Darüber hinaus enthalten Tomaten auch Vitamin C, das die Kollagenproduktion fördert und die Haut straffer und elastischer macht.

7. Grüner Tee und Matcha als Haut-Erfrischer

Grüner Tee und der zu Pulver vermahlene Matcha sind nicht nur ein wohltuendes Getränk, sondern super(food) für eure Haut. Sie sind reich an Antioxidantien, insbesondere Polyphenolen, die freie Radikale neutralisieren und somit vorzeitiger Hautalterung entgegenwirken können. Diese gesunden Verbindungen im grünen Tee und Matcha können auch entzündungshemmende Eigenschaften haben und helfen, Hautreizungen zu reduzieren. Ein regelmäßiger Konsum von grünem Tee kann zu einem klaren und strahlenden Teint beitragen.

8. Superfood Ingwer für eine strahlende Haut

Ingwer ist nicht nur als Gewürz bekannt, sondern auch als Superfood für eure Haut. Diese belebende Wurzel enthält entzündungshemmende Verbindungen, die dazu beitragen können, Hautrötungen und Entzündungen zu reduzieren. Darüber hinaus enthält Ingwer Antioxidantien, die die Haut vor Schäden durch freie Radikale schützen können. Wer eher fettige Haut oder Mischhaut hat, wird die mattierenden Eigenschaften von Ingwer zu schätzen wissen, die die Regulierung der Talgproduktion unterstützen. Die durchblutungsfördernden Eigenschaften des Ingwers können zudem zu einem gesunden und lebendigen Teint beitragen.

9. Dunkle Schokolade als Anti-Aging-Mittel

Gute Nachrichten für Schokoladenliebhaber! Dunkle Schokolade ist nicht nur ein Genuss, sondern auch ein Superfood für die Haut. Sie enthält Antioxidantien, die die Hautalterung verlangsamen und freie Radikale bekämpfen können. Flavonole, die sekundären Pflanzenstoffe der Kakaobohne, können helfen, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und die Durchblutung zu verbessern. Die enthaltenen Polyphenole können zudem entzündungshemmende Eigenschaften haben und zur Bekämpfung von Hautunreinheiten beitragen. Je höher der Kakaoanteil der Schokolade ist, desto besser ist der Effekt, den ihr erzielen könnt.

Superfoods - Die Abwechslung bringt’s

Neben den erwähnten Superfoods gibt es noch viele weitere Nahrungsmittel, die zu einer gesunden und schönen Haut beitragen können. Es lohnt sich, die Nahrungsmittel einfach mal auszuprobieren, Abwechslung in den Speiseplan zu bringen und ihn um einige Superfoods zu erweitern. Beachtet jedoch, dass Superfoods keine Wundermittel sind und eine angemessene Hautpflege einschließlich UV-Schutz nicht ersetzen können.